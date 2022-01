Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip Delia Duran è riuscita ad attirare la curiosità un po’ di tutti e, immancabilmente, il pensiero al comportamento di Alex Belli con Soleil Sorge è sempre presente per tutti. Ma oggi l’ultima preferita dal televoto non si è proprio contenuta.

Riunita in cucina per preparare il pranzo, Nathalie Caldonazzo se la prende con Alex Belli senza freni. Ecco le parole dell’attrice:

“ È un narcisista patologico covert. È un malato di mente. È pericoloso per la donna. Urla poi, che c***o urli?! Quando urlano è perché vengono smascherato. Poi se ci fai caso è sempre sopra le righe, è come l’esorcista se gli butti l’acqua santa. Con gli uomini così vince chi fugge”.

L’attore di Centovetrine non è stato certamente zitto di fronte alle parole della Caldonazzo e ha subito twittato il suo commento con il video di quanto accaduto. Eccolo:

Cara Nataly, non mi conosci, non hai mai parlato con me, non sai neanche che persona sono. Pertanto non permetto a Nessuno di darmi del “Malato di Mente” e del “Narcisista Patologico”!! Modera i termini e te lo dico senza “urlare”. #natalycaldonazzo #alexbelli #gfvip pic.twitter.com/Z7fzxDrDUc

— ALEX BELLI (@AXBproduction) January 17, 2022