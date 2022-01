Mancano pochi giorni all’uscita di scena di Manuel Bortuzzo dal Grande Fratello Vip. L’ex talento del nuoto italiano abbandonerà la casa entro questo mese insieme a Gianmaria Antinolfi, in modo da riprendere gli allenamenti in vista della sua futura partecipazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

Da un po’ di tempo a questa parte Manuel si espone raramente, non lo si vede quasi mai coinvolto nelle principali dinamiche del reality, ma ciò non significa che sia un concorrente banale, anzi. Più semplicemente, Manuel ha scelto di trascorrere gli ultimi scampoli della sua avventura al GF Vip insieme ai compagni con cui ha legato un rapporto più profondo, ed è proprio con loro che si è lasciato andare a un’amara confessione: nonostante sotto funzioni tutto, non può al momento avere rapporti completi.

Manuel Bortuzzo confessa: “Non posso avere figli, un giorno farò l’inseminazione artificiale”

Queste le parole di Manuel Bortuzzo sulla sua attuale situazione:

"I figli ad oggi non potrei neanche averli, ma uscito da qua andrò alla banca del seme e spero di salvare qualcosa. Là sotto funziona tutto ma non c'è…[lascia intendere che non riesce a concludere il rapporto, ndr]. Mi sono abituato, ormai sono due anni, ho tantissimi altri piaceri. Con me le ragazze si divertono per tanti motivi. Se guardo l'aspetto positivo, posso starci anche tutta la notte".

Tornando poi serio, Manuel rivela che in futuro si affiderà all’inseminazione artificiale:

“Ora è compromessa. Poi potrebbe tornare eh, ci sono tantissime stimolazioni e faccio già dei cicli di pasticche. Però per ora niente. Essendo che dentro ci sono ancora, basta andare alla banca del seme e li prelevo, e un giorno farò l’inseminazione artificiale”.

Lulù Selassié e Manuel, l’unica storia d’amore vera al GF Vip

Nel frattempo prosegue la storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nonostante gli alti e bassi iniziali, la coppia sembra finalmente aver trovato il suo equilibrio, tant’è che Manuel non ha nascosto la volontà di far conoscere Lulù alla famiglia una volta che anche la ragazza avrà portato a termine la sua esperienza dentro la casa di Cinecittà.