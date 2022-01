La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sta proseguendo a gonfie vele. Entrambi sono molto presenti sui social, specie l’influencer, la quale è solita condividere i momenti più interessanti e romantici della loro love story. Proprio in questi giorni, però, la protagonista ha mostrato uno scatto molto romantico su Instagram in cui appare in compagnia del suo amato, ma nell’immagine è presente un retroscena inedito che ha spiazzato i due protagonisti. Ecco di cosa si tratta.

Lo scatto romantico di Giulia e Pierpaolo

Giulia e Pierpaolo si sono conosciuti durante l’edizione numero 5 del GF Vip e da quel momento non si sono più separati. Malgrado in molti credevano che i due si sarebbero lasciati presto e che la loro storia non sarebbe durata molto a lungo, la coppia ha superato tutti gli ostacoli e le malelingue palesando a tutti il loro grande amore.

Proprio di recente, l’influencer e l’ex velino si sono concessi una piccola fuga romantica in quanto sono andati a Madonna Di Campiglio. Complice un meraviglioso cielo stellato, allora, i due hanno deciso di realizzare uno scatto estremamente romantico. Nella foto in questione Pretelli prende in braccio la sua compagna, la quale è avvinghiata a lui mentre lo guarda dritto negli occhi. Alle spalle, poi, è presente una grande distesa di neve e un cielo stellato.

L’incredibile retroscena sulla foto

La foto sembra non avere nulla di strano, tuttavia, se la si guarda attentamente è possibile prendere visione di un retroscena assolutamente incredibile. Giulia, infatti, ha commentato l’immagine dicendo: “Scoprite che storia incredibile c’è dietro questa foto”. in seguito ha aggiunto:

“Ma secondo voi, quante probabilità c’erano che una stella cadente ci passasse dietro mentre io e Pierpaolo scattavamo una foto sotto le stelle?“

Il contenuto successivo, poi, è presente un video, realizzato dalla messa insieme di più scatti, dai quali è possibile ricostruire la traiettoria della stella. Gli utenti del web, chiaramente, non hanno potuto fare a meno di rimanere estasiati dallo scatto e, soprattutto, dalla straordinaria coincidenza.

