In questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, le condizioni igieniche della casa sono spesso motivo di discussione. Più volte, infatti, le telecamere hanno ripreso le lamentele degli inquilini più amati di Canale 5. Nelle ultime ore, Sophie Codegoni ha perso la pazienza a causa di Giucas Casella. Quest’ultimo, almeno stando alle parole dell’ex tronista di Uomini e Donne, avrebbe lasciato il bagno in condizioni indecenti.

La produzione del reality, forse per non alimentare ulteriormente i commenti dei fan su questo argomento, ha provato a censurare parte delle parole di Sophie.

GF Vip, Sophie Codegoni incontenibile davanti a Giucas Casella

All’interno della casa del GF Vip, vi è un solo bagno. Questo vuol dire che tutti i concorrenti devono impegnarsi al massimo per curare la pulizia dell’ambiente. Giucas Casella, però, sembra non dare molto peso a questa necessità.

Sophie Codegoni, entrata in bagno subito dopo il suo compagno di avventura, non è riuscita a trattenere la sua sfuriata. Una volta ricongiuntasi con lui, l’ha accusato di non aver pulito: “Dai Giucas, è tutto sporco”.

Giucas Casella non si piega davanti alle accuse di Sophie

Giucas non ha perso tempo e ha immediatamente negato le parole di Sophie Codegoni. Secondo lui, la ragazza gli avrebbe rivolto delle accuse false, senza alcun motivo. Per avvalorare le sue parole, ha chiesto anche a un riluttante Alessandro Basciano di andare a controllare personalmente le condizioni del bagno. Miriana Trevisan, presente durante la discussione, ha deciso di unirsi a lui.

La produzione del GF Vip, notando l’accaduto, ha immediatamente censurato l’audio per non far capire agli spettatori cosa stesse succedendo. Ovviamente, l’intento è riuscito solo a metà in quanto, nel giro di poco tempo, la scena ha iniziato a fare il giro del web.