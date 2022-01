In queste ore Soleil Sorge si sta lasciando andare a degli sfoghi piuttosto accesi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Il motivo scatenante della sua ira è, certamente, l’ingresso in casa della compagna di Alex Belli, Delia Duran. Quest’ultima pare sia entrata a gamba tesa, cosa che la Sorge proprio non riesce a sopportare. Per tale ragione, durante un confronto con Jessica Selassiè e Giacomo Urtis si è lasciata andare ad un duro sfogo.

Lo sfogo di Soleil Sorge contro Delia Duran

L’ingresso in casa di Delia Duran ha, sicuramente, scombussolato tutti gli equilibri. La più risentita e coinvolta da questo nuovo arrivo è Soleil Sorge. La giovane si è lasciata andare ad uno sfogo piuttosto acceso con Giacomo Urtis e Jessica Selassiè. In tale occasione si è scagliata non solo contro la “moglie” di Alex, ma anche contro alcuni compagni d’avventura.

Nello specifico, ha esordito dicendo: “Mi sembra tutto così schifosamente inumano, disperato e falsato che sinceramente non so”. Jessica, allora, è intervenuta dicendo che lei è stata cordiale con Delia solo perché è l’ultima arrivata e per lei è sicuramente complicato inserirsi in un gruppo già perfettamente collaudato. Queste giustificazioni, però, non hanno affatto convinto l’influencer, che infatti ha rincarato la dose.

Le accuse alle coinquiline del GF Vip

La giovane ha detto: “Le hai detto peste e corna e ora vai a fare l’amica?”. Secondo il punto di vista della Sorge, dunque, la principessa si starebbe comportando in modo ipocrita e falso con Delia, in quanto prima del suo ingresso non ha speso certamente parole gentili nei suoi confronti. Per rendere maggiormente esplicito il suo concetto, Soleil ha replicato dicendo: “Non è semplice cordialità, quello che fate è proprio essere false“.

Molto probabilmente le stoccate della ragazza sono riferite anche a Manila Nazzaro che, malgrado sia una sua grande amica insieme a Katia Ricciarelli, in questo periodo si sta mostrando particolarmente comprensiva con Delia. Insomma, i presupposti per dare luogo ad un’altra puntata di fuoco ci sono tutti. Non ci resta che attendere la messa in onda di stasera per scoprire che cosa accadrà.