Il grande successo del Grande Fratello Vip ha consentito ad Alfonso Signorini di prolungare il reality show per altri tre mesi. La data iniziale di chiusura, infatti, era fissata al 13 dicembre ma, successivamente, è stata posticipata al 14 marzo. Alcuni concorrenti, però, non sono riusciti ad andare avanti, così come accaduto a Francesca Cipriani e Aldo Montano, tuttavia, dopo questi abbandoni pare che a breve ce ne saranno degli altri. Scopriamo di chi si tratta.

I due concorrenti quasi certi che lasceranno il GF Vip

Dopo l’uscita di Aldo e Francesca, il GF Vip potrebbe perdere altri tre concorrenti. Il primo, che risulta piuttosto sicuro, è Manuel Bortuzzo. Il ragazzo, purtroppo, è costretto ad andare via a causa di alcuni problemi di salute. L’eccessivo dimagrimento del suo corpo e la pausa dalle consuete terapie e allenamenti muscolari che è solito fare, infatti, gli stanno causando troppi problemi, pertanto, presto lascerà la casa più spiata d’Italia.

Sulla sua scia si è insinuato di recente anche Gianmaria Antinolfi. I motivi che stanno spingendo il ragazzo a maturare la consapevolezza di dover andar via dal programma, però, sono di natura professionale. Per entrare nella casa del GF Vip, infatti, Gianmaria si è preso un periodo sabatico dalla sua professione. Adesso, però, il suo datore di lavoro sta cominciando a fargli delle pressioni. Tra oggi e domani, infatti, il giovane dovrà dare una risposta al suo capo. Le alternative sono due: proseguire l’esperienza del reality show perdendo il lavoro, oppure andare via e tornare alla sua attività.

Anche Katia Ricciarelli va via?

Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia non ci sarebbero dubbi a riguardo, in quanto Gianmaria sceglierà sicuramente la seconda opzione. In effetti, lo stesso concorrente ha ammesso a Manila: “Io il 24 vado via, non ce la faccio più, io il 1 febbraio devo andare a lavorare, ho dato la mia parola a troppe persone”. In queste ore, però, è spuntato anche il nome di un’altra concorrente che pare lascerà presto il programma di Alfonso Signorini, lei è Katia Ricciarelli.

Stando a quanto riportato dall’influencer Deianira Marzano, infatti, la cantante lirica pare sia pronta ad abbandonare il programma. La donna potrebbe decidere di porre fine alla sua esperienza all’interno della trasmissione il giorno 18 gennaio. Al momento, però, non vi è una conferma definitiva di questa decisione, pertanto, non ci resta che attendere per saperne di più.