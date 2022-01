Aldo Montano e Katia Ricciarelli hanno sempre avuto un bellissimo rapporto. Nei mesi trascorsi insieme nella casa del Grande Fratello Vip, è stato impossibile non notare la profonda stima che li lega. Aldo, però, in una sua recente diretta sui social, ha avuto qualcosa da ridire sul comportamento della cantante lirica. Non ha apprezzato molto le parole usate nei confronti di Lulù Selassié e la rabbia scaturita da quei contrasti.

Con grande coraggio, Aldo ha detto la sua sull’argomento, senza temere di compromettersi o di inclinare il suo rapporto con Katia. Ecco cosa è successo!

GF Vip, Aldo Montano dalla parte di Lulù Selassié

In una diretta su Instagram, Aldo Montano ha ammesso che è fondamentale che i giovani portino rispetto verso le persone più adulte, però, il comportamento di Katia Ricciarelli è andato un po’ oltre. Secondo lui, la cantante lirica avrebbe esagerato, soprattutto per la sua tendenza ad approfittarsi della situazione:

“Quindi secondo me è anche vero che Katia non ci può marciare e non deve diventare prepotente perché è più grande ed ha fatto più cose nella sua carriera”.

Aldo Montano ritiene che Lulù Selassié sia una ragazza molto sensibile e rispettosa. Con lui, si è sempre comportata bene, ma è evidente che le discussioni con Katia l’abbiano fatta uscire fuori dai gangheri.

Aldo Montano riempie di complimenti Lulù

Aldo non ha potuto fare a meno di lodare Lulù Selassié. Anche se gli atteggiamenti della giovane, a volte, sono un po’ troppo sopra le righe, appare sempre divertente e simpatica:

“Diciamo che nel suo essere fuori è una persona meravigliosa dotata di grande sensibilità. Sono stanchi, dopo quattro mesi è troppo, per alcune persone è troppo”

Al momento, non sappiamo se Alfonso Signorini deciderà o meno di mettere al corrente Katia Ricciarelli dell’accaduto. In questo caso, però, sicuramente, voleranno scintille!

Aldo commenta la questione Katia vs Lulù

(ogni tanto mi saltava la diretta quindi ho messo solo alcuni pezzi)#gfvip pic.twitter.com/aK4YJ3A0j7 — BL (@rainbow20202020) January 15, 2022