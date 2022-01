A distanza di poche ore dal suo ingresso al Grande Fratello Vip, Delia Duran ha rivelato dettagli piccanti sulla sua storia d’amore con Alex Belli. In particolare, la modella e attrice venezuelana ha confessato a Manila Nazzaro di aver avuto un rapporto a tre che ha visto coinvolti lei, suo marito e un’altra donna.

Delia Duran svela un segreto piccante: “Una volta l’abbiamo fatto anche con un’altra donna”

La confessione di Delia Duran è avvenuta di notte, quando era già a letto insieme a Manila e le luci in camera spente:

“Con Alex, ti rivelo che l’abbiamo fatto anche con un’altra donna una volta, cioè capisci? Comunque l’abbiamo fatto perché eravamo complici, c’era condivisione, è successo, è normale”.

Invito tutto a guardare e ascoltare attentamente. Delia senza accorgersene ha spillato tutto e la regia ha subito censurato.

Buona visione amiciii #gfvip #teamsoleil @SBruganelli @AdrianaVolpeTV pic.twitter.com/O1d4jh7vqE — Sorge il ☀️ (@Larisa78799547) January 16, 2022

Ascoltando le parole pronunciate da Delia, il fandom di Soleil Sorge si è accanito contro la moglie di Alex Belli, trovando incoerente l’astio manifestato dalla donna nei confronti di Soleil per l’amicizia speciale instaurata nella prima parte del Grande Fratello insieme all’ex attore di Centovetrine.

Tuttavia, da una lettura attenta delle dichiarazioni di Delia, emerge l’importanza del concetto di condivisione: sì dunque a condividere emozioni, ma insieme, e non lontano dal partner o da casa, come invece è avvenuto tra Alex e Soleil, che evidentemente non hanno condiviso alcun momento speciale con la Duran.

Il pensiero di Alex Belli sul rapporto con Delia Duran

Il segreto svelato da Delia Duran nelle scorse ore non stupisce più di tanto se rapportato al pensiero di Alex Belli sul suo rapporto con la modella sudamericana. A questo proposito, i colleghi di Biccy hanno ripreso alcune recenti dichiarazioni dell’attore, parole che non sembrano lasciare spazio a interpretazioni diverse:

“Ci siamo trovati. Lei è come me, anche peggio. Non mi sono mai nascosto con Delia. Le ho detto “io sono questo” e lei mi ha mostrato quella che è. Ci siamo amati e accettati sin da subito. Abbiamo un amore puro e libero. Molti non potrebbero capire, ma a noi sta bene così”.

Nel corso dei prossimi mesi capiremo se e quale tipo di rapporto ci sarà tra Alex, Delia e Soleil una volta terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip.

