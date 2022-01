Sonia Bruganelli non ha mai nascosto di avere una particolare simpatia per Soleil Sorge e l’ingresso di Delia Duran nella casa non le è proprio piaciuto. Così l’opinionista del Grande Fratello Vip 6 ieri nel post puntata si è lasciata andare in una diretta Instagram consigliando la concorrente:

“Se io fossi in Soleil io me ne andrei dalla casa, mi farei la mia storia con Alex o comunque farei ingelosire Delia e così lei che è andata dentro la casa si ritrova dentro la casa, ma senza Soleil!”

Ecco il video in cui esprime la sua opinione su Alex Belli e Soleil Sorge:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vicolodellenews forum (@vicolodellenews_forum)

Ma a quanto pare il suo consiglio non è piaciuto al popolo di Twitter che continua a condannarla per il suo operato e ieri scriveva di volere di nuovo Laura Freddi.

SURREALITY

"Sonia Bruganelli manca di imparzialità, pecca di presunzione, guarda tutti dall'alto in basso.

Katia & c. sempre dalla parte della ragione perché proiettano sugli altri comportamenti, angherie, insulti di cui sono loro stessi gli artefici."

di @vistidalontano

#gfvip pic.twitter.com/0VjxhaTME0 — Sofia2000 (@Sofysofia2000) January 15, 2022

Chissà cosa ne penserà Alfonso Signorini del suggerimento della sua opinionista!