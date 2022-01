Sonia Bruganelli durante le ultime puntate del Grande Fratello Vip 6 si è distinta per diversi commenti molto duri nei confronti della concorrente Nathalie Caldonazzo. Tanto che perfino i fan l’hanno notato su Twitter:

Ma Sonia come mai così avvelenata con Nathalie, sarà mica un velo di invidia? #GFvip — SaraEmme (@SaraMichelotti3) January 10, 2022

Prima della diretta del Grande Fratello Vip 6 Sonia Bruganelli ha detto su una storia Instagram:

“Con quella sua camminata che pare ce l’abbia solo lei, la mia idea di Nathalie dipende da una cosa successa che forse racconterò in diretta”.

Il motivo per cui Sonia Bruganelli non stima Nathalie Caldonazzo

Ma in diretta non ha svelato il motivo per cui prova tanta antipatia verso l’attrice, le ha lanciato un’altra frecciatina però:

“Ha fatto una clip di presentazione che sembrava Julia Roberts e invece è Nathalie Caldonazzo”

E poi su Instagram ha spiegato i motivi di tali dissapori nei confronti della concorrente:

“Voleva prestare il suo volto a una linea di abbigliamento e di borse che ho avuto. Quelle classiche persone che arrivano, non invitate. Un po’ come con Carmen Russo, la questione del matrimonio. Io mi sono trovato Nathalie Caldonazzo all’inaugurazione del negozio, in più voleva dei regali in quanto Nathalie Caldonazzo. Non essendo Julia Roberts le ho detto ma perché ti devo dare un cadeau? La presentazione è la stessa della clip”.

In realtà però riguardo la questione di Carmen Russo e del suo matrimonio, Nathalie Caldonazzo era stata effettivamente invitata ed era stata proprio lei a non presentarsi. Pertanto il paragone della Bruganelli è un pochino fuori luogo, ma giusto un po’!

Leggi anche Come vedere la replica del GF VIP 6