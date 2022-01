L’Isola dei Famosi si fa sempre più vicina man mano che si arriva alla conclusione del Grande Fratello Vip 6. La conduttrice Ilary Blasi sta scegliendo il suo staff con attenzione per creare il mix giusto di leggerezza, intrattenimento e anche brio nel corso delle puntate.

Tv Blog ha spifferato i nomi dei due opinionisti scelti per quest’edizione dell’Isola. Sono due volti molto noti al pubblico che lavorano bene insieme. Chi sono?

Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

A quanto pare saranno proprio loro ad accompagnare Ilary Blasi in questa nuova avventura. Entrambi sono a loro agio con il format, Savino ha anche condotto due edizioni nel 2011 e 2012; mentre Luxuria ha partecipato sia come concorrente che inviata ed opinionista. Insomma sono due persone con grande esperienza nel reality di survivors.

Gli altri nomi dell’Isola dei Famosi 2022

A fare da inviato quest’anno ci sarà probabilmente ancora Massimiliano Rosolino, nonostante non sia piaciuto tanto l’anno scorso. Invece per quanto riguarda il cast ancora si sta formando del tutto, ma a quanto pare per ora i nomi potrebbero essere questi: Alessia Fabiani, Dayane Mello, Antonella Fiordelisi, Pago, i fratelli Luca e Gianmarco Onestini, Lorenzo Amoruso, Olga Plachina, Luigi Oliva, Loredana Lecciso con la figlia Jasmine e Jedà.

Altri due nomi molto chiacchierati sono Andrea Casalino, che ha partecipato per pochissimo a quest’edizione del Grande Fratello Vip, e Nicola Vivarelli, l’ex Cavaliere di Uomini e Donne.