Il Grande Fratello Vip 6 di Giacomo Urtis è fatto di scoop e rivelazioni, l’ha dimostrato nel caso di Miriana Trevisan, e ancora una volta è successo per lo scandalo della sua troppia insieme a Fabrizio Corona. Se entrambi i protagonisti hanno espresso la loro opinione su quanto accaduta, mancava solo Nina Moric, che non si è fatta scappare la ghiotta occasione.

La modella croata ha parlato con Dagospia a proposito delle rivelazioni che ha fatto Giacomo Urtis nella casa del Grande Fratello Vip 6. Ecco le sue parole:

Nina Moric racconta il suo primo incontro con Giacomo Urtis:

“Ho conosciuto Giacomo Urtis in Sardegna nel 2005. Ero in vacanza ed ebbi un incidente in mare: fui morsa dalle meduse. In quell’occasione mi fu presentato come estetista e dermatologo. A quell’epoca era ancora etero e mi fece conoscere la sua fidanzata”.