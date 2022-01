Che Miriana Trevisan non avesse simpatia per Soleil Sorge lo sanno ormai anche i muri della casa del Grande Fratello Vip 6, ma ieri sera non ha perso un secondo per mostrare a Delia Duran tutta la sua simpatia e il suo appoggio. Fin dal primo abbraccio che vi abbiamo raccontato, Miriana Trevisan si è “incollata” alla moglie di Alex Belli e da lì ormai non si staccherà più.

Le parole di conforto di Miriana

Miriana Trevisan empatizza con il dolore di Delia Duran e si schiera subito con lei:

“Io sono dalla tua parte. No, non era un’amicizia quella tra Alex e Soleil, te lo confermo. Questa è la percezione che ho avuto io qui dentro. Senti una cosa, ma Sole ti ha mai chiesto ‘Delia come stai?’. Ecco con questo ho detto tutto. Io capisco che la passione e l’amore accadono, però so che ci sono cose che si possono frenare. Non siamo animali e quindi possiamo mettere uno stop se si rischia di ferire chi c’è fuori. Loro non l’hanno fatto con te. Quello cercavo di dire ad Alex. La poesia che ha portato su di te le prime settimane era potente, parlava di avere un figlio”.

Delia Duran racconta il periodo che ha vissuto in questi mesi con Alex Belli:

“Ho sofferto molto, all’inizio ha cercato di riprendere il rapporto, poi era distante e scriveva i tweet per Soleil. Mi ha anche confessato che sotto le coperte ha fatto quello che pensate. Era cambiato non ho rivisto l’Alex che ho amato“.

Miriana Trevisan l’abbraccia e la conforta:

“In loro ho trovato delle mancanze di rispetto. Soprattutto quando Soleil ti dava addosso. Sole non ha tutelato nemmeno l’amicizia che diceva di avere con Alex. Un’amica fa questo, tutela il matrimonio di un suo amico, lei ha distrutto un’altra donna. Perché ha fatto queste cose? Lei ha visto una moglie soffrire e ti è passata sopra. Alex dopo quella cosa con Soleil l’abbiamo perso. Dai e quel bacio finale? Ma perché? Che senso aveva? Lei forse voleva dimostrare di avere potere su un uomo. Lì proprio è passata definitivamente dalla parte della non ragione”.

Ma il web non sopporta il comportamento dell’ex di Non è la Rai.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

“perché tu l’hai offesa ? E puoi passarci su ad un’offesa se (la moglie) è in difficoltà” ma Miriana che dice a Soleil di passare sopra al “gattamorta” e le altre offese che Delia le ha rivolto è la stessa che quasi piangeva per un “mantide” ?

#gfvip pic.twitter.com/UY6uenzYBo — Vale ♐️ (@afiresign_) January 15, 2022

Potrebbe interessarti: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip 6