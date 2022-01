Delia Duran è arrivata da poche ore nella casa del Grande Fratello Vip 6 ma ha già creato scompiglio tra i concorrenti. Soleil Sorge dopo la puntata ha pianto disperata perché sa che verrà attaccata un giorno sì e l’altro pure dalla moglie di Alex Belli a causa del loro “feeling artistico”.

Il timore di Soleil è chiaro. Lei sospetta che tra Alex Belli e Delia Duran ci sia un accordo e a farne le spese sia lei. Non è troppo lontana da quanto si dice sul web. La ragazza ha già avvertito l’amico in puntata: “Alla prima cosa che vedo chiudo qui la situazione anche nei tuoi confronti!”

All’arrivo di Delia Duran gli schieramenti pro e a favore si sono creati immediatamente. Miriana Trevisan appena l’ha vista l’ha abbracciata forte e le ha detto: “Ti stimo tantissimo. Non sai quanto”. Mentre invece Katia Ricciarelli ha subito dichiarato il suo sbigottimento. Ma è dopo la puntata che arriva il meglio. Manila Nazzaro attacca immediatamente Delia Duran:

Delia ovviamente risponde con la versione che ha propinato al pubblico da tante puntate: vuole capire cos’è successo tra Alex Belli e Soleil Sorge. Ma Manila non si ferma:

“Non è qui che troverai le tue risposteanzi, ti dico che se non cambi atteggiamento non avrai vita facile qui dentro e sarai tu la prima a soffrire. Fidati, ci sono passata. Hanno buttato m***a su di me fino a due settimane fa perchè la percezione esterna è diversa. Sei entrata a gamba tesa. Non dovevi entrare se cercavi risposte”.