Chi è uscito nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? Le tre concorrenti a rischio eliminazione erano Carmen Russo, Federica Calemme e Soleil Sorge. A seguire il nome del nuovo eliminato del reality show condotto da Alfonso Signorini e chi è finito al televoto nella prossima puntata, che andrà in onda lunedì prossimo in prima serata su Canale 5.

Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip?

Il quattordicesimo concorrente eliminato della puntata del 14 gennaio del Grande Fratello Vip 6 è Carmen Russo. La showgirl originaria di Genova è stata la meno votata dal pubblico da casa, che le ha preferito Soleil (43%) e Federica (35%).

Il pubblico ha deciso che la VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa è… CARMEN! #GFVIP pic.twitter.com/YUDduzKSnE — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 14, 2022

Quello di ieri era un televoto fondamentale, dopo la vittoria a sorpresa di Nathaly Caldonazzo lunedì scorso contro Soleil. Nelle ore che hanno preceduto la diretta televisiva su Canale 5, sul web alcuni siti rilanciavano l’indiscrezione secondo cui Soleil sarebbe stata eliminata a causa della sua vicinanza con Katia Ricciarelli.

In realtà Soleil non solo è rimasta dentro la casa, ma è anche tornata a recitare il ruolo a lei più congeniale grazie all’ingresso di Delia Duran, la moglie di Alex Belli.

E come ripeteva Valeria Marini sibillina a Nathaly Caldonazzo, le dinamiche all’interno di un reality come il Grande Fratello possono cambiare molto velocemente, dunque non è da escludere che Soleil riesca da sola a ribaltare la forza del gruppo venutosi a creare attorno alle figure di Nathaly, Jessica e Lulù Selassié.

Chi è finito in nomination?

Al termine delle nomination della puntata di ieri sera, i concorrenti finiti al televoto di lunedì sono la coppia Giacomo Urtis-Valeria Marini, Kabir Bedi e Federica Calemme.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Federica, Kabir e Valeria-Giacomo. #GFVIP pic.twitter.com/Z4FkX1ZGde — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 15, 2022

Come confermato da Alfonso Signorini, il televoto di lunedì non è eliminatorio: il concorrente che prenderà più voti dal pubblico da casa guadagnerà l’immunità e dovrà decidere chi mandare direttamente al televoto di venerdì prossimo senza passare per le nomination.

Non conosciamo ancora le percentuali dei sondaggi, ma è probabile che la vittoria del televoto se la giochino Kabir e Federica.

Ecco chi ha nominato chi:

Miriana nomina la coppia Valeria-Giacomo

Gianmaria nomina Kabir

Lulù nomina Valeria-Giacomo

Sophie nomina Kabir

Federica nomina Kabir

Barù nomina Sophie

Valeria-Giacomo nominano Federica

Kabir nomina Gianmaria

Alessandro nomina Kabir

Jessica nomina Valeria-Giacomo

Giucas nomina Federica

Katia nomina Federica

Nathaly nomina Valeria-Giacomo

Manila nomina Federica

Manuel nomina Federica

Davide nomina Federica

Soleil nomina Miriana

In conclusione, gli immuni di ieri sera erano Katia, Nathaly, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Davide Silvestri e Soleil.

