Le ultime news dalla casa del Grande Fratello Vip 6 si riferiscono alla puntata di lunedì 14 gennaio. Ecco le ultime notizie sulla trentaquattresima diretta in onda in prima serata su Canale 5.

Chi è stato il concorrente eliminato? Chi è finito in nomination? A seguire il riassunto di quanto è successo e i video più importanti.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La trentaquattresima puntata del Grande Fratello Vip 6 si apre con Alfonso Signorini che invita i concorrenti della casa a schierarsi in due gruppi contrapposti, chi dalla parte di Katia Ricciarelli e chi al fianco di Nathaly Caldonazzo. La scelta più curiosa è proprio quella di Barù, che sceglie di stare nel gruppo di Katia perché “Nathaly fa bullismo alimentare”.

Vogliamo vederci chiaro… ecco come sono distribuiti gli equilibri nella Casa. 😏 #GFVIP pic.twitter.com/neueflEZ9b — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 14, 2022

Intanto Delia Duran, che in serata diventerà ufficialmente una nuova concorrente del reality, si aggira nervosa dentro la Love Boat. In studio c’è il marito Alex Belli, pronto a rivivere la telenovela con Soleil Sorge, che ha tenuto banco dentro la casa del Grande Fratello per tutta la prima parte del programma.

Delia si aggira nella Casa… sarà tesa prima del grande incontro? #GFVIP pic.twitter.com/1EYDt2UBKu — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 14, 2022

Ed è proprio Alex Belli ad avere un messaggio per la moglie prima del suo ingresso. I buoni propositi dell’ex attore di Centovetrine vanno però subito in frantumi, perché Delia non ha cambiato idea rispetto a lunedì scorso, quando aveva annunciato a sorpresa una pausa di riflessione, invitando il marito a riconquistarla.

L'ultimo messaggio di Alex per Delia pochi secondi prima della sua entrata… siamo però certi che non finirà così. Infatti Delia lo dice forte e chiaro: devi riconquistarmi. #GFVIP pic.twitter.com/CDOBW551PS — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 14, 2022

Da una coppia in crisi a un’altra che proprio non ne vuole sapere di sbocciare. Subito dopo il suo ingresso nella casa, Federica Calemme si è avvicinata a Gianmaria Antinolfi, che intanto si era da poco congedato da Sophie Codegoni. Sembravano esserci tutti i presupposti per l’inizio di una storia, ma così non è stato, più per le reticenze di Federica che per la non volontà di Gianmaria.

Proprio ieri sera, Federica ha ricevuto da Alfonso Signorini una notizia che dovrebbe aiutarla a prendere una decisione in tal senso: la sua miglior amica rivela che il ragazzo di cui la Calemme aveva parlato in precedenza si starebbe frequentando con un’altra.

A quanto pare Federica non ha più alcun legame fuori… ma Gianmaria sembra essere già lontano. #GFVIP pic.twitter.com/et5CETA9u6 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 14, 2022

Pochi minuti dopo Gianmaria viene chiamato in giardino, dove ad attenderlo c’è la madre: “Sei la più bella del mondo, se sono diventato un uomo così lo devo soltanto a te”. La sorpresa, frutto di una promessa fatta prima che iniziasse il Grande Fratello Vip, è probabilmente il preludio all’uscita di scena del giovane imprenditore campano nel corso delle prossime puntate.

Divertimento, sensibilità, amore, amicizia: ecco il riassunto perfetto del percorso di Gianmaria, raccontato dalle parole di sua mamma. #GFVIP pic.twitter.com/ObD2fH8bEC — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 14, 2022

Come era facile immaginare, si torna a parlare della relazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Non sono più così in tanti a credere in una storia d’amore tra i due, nonostante ciò viene tirata in ballo Jessica Selassié, dipinta come la terza incomodo, quando invece la principessa d’Etiopia ha già chiarito da tempo di non avere più alcun interesse nei confronti dell’ex tentatore.

… e quando Alessandro e Sophie si allontanano… Jessica, dalla lunga distanza, osserva. E agisce. #GFVIP pic.twitter.com/yOJJ0Sq6Zz — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 14, 2022

Dopo l’ennesimo blocco dedicato alla “coppia” Alessandro e Sophie, arriva il momento tanto atteso: Delia Duran entra nella casa del Grande Fratello Vip in qualità di nuova concorrente. Il primo incontro è con Soleil, e non poteva essere altrimenti. Tra le due sono subito scintille, per la gioia di chi ha organizzato tutto questo e per gli amanti del trash più assoluto.

America del Nord ed America del Sud sono nella stessa Casa… 💅 #GFVIP pic.twitter.com/6Uee7ZUO2K — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 14, 2022

Dopo pochi minuti, Delia viene coinvolta in numerose dinamiche. Oltre al prevedibile scontro con Soleil, a cui chiede cosa sia successo sotto le lenzuola tra lei e il marito, la modella venezuelana viene accostata sia ad Alessandro Basciano che a Barù. Il filone narrativo più interessante parrebbe essere proprio quello che ha per protagonista l’ex tentatore.

Alessandro e Alex sono sempre stati antagonisti… cosa succederà ora con Delia in Casa? #GFVIP pic.twitter.com/k4EfFFScTd — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 14, 2022

In tutto questo, Soleil continua a non essere convinta delle reali intenzioni di Alex Belli e Delia Duran. Alfonso Signorini, vedendo la concorrente del GF Vip confusa dopo l’ingresso di Delia, decide di fare uno strappo alla regola mettendola in collegamento con Alex per un confronto in confessionale. Basteranno le parole dell’attore a convincere Soleil o quest’ultima continuerà a pensare che sia tutto un teatrino messo in piedi da marito e moglie, con lei a recitare la parte di vittima?

Soleil non è ancora convinta delle reali intenzioni di Alex e Delia… #GFVIP pic.twitter.com/jJxmff8JQf — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 15, 2022

A noi non resta che darvi appuntamento a lunedì prossimo, quando andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Per conoscere il concorrente che ha perso il televoto e i vipponi in nomination, vi suggeriamo la lettura del nostro articolo dedicato all’eliminato della puntata di ieri sera.

