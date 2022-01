Lunedì 17 gennaio, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, conosceremo il preferito del pubblico al termine del televoto non eliminatorio di questa settimana. In nomination ci sono Valeria Marini e Giacomo Urtis (concorrente unico), Federica Calemme e Kabir Bedi: il pubblico da casa deve scegliere chi salvare. Il più votato si guadagnerà l’immunità dalle prossime nomination e dovrà decidere chi mandare al televoto eliminatorio di venerdì prossimo senza passare per le nomination.

A seguire i risultati dei sondaggi per il televoto del 17 gennaio: chi è il più votato dai telespettatori?

Grande Fratello Vip 6, il più votato del televoto del 17 gennaio: i risultati dei sondaggi

Nel momento in cui vi scriviamo, gli unici sondaggi disponibili sono quelli pubblicati sul portale Forumfree, considerati come quelli più affidabili tra quelli presenti online. In testa c’è Federica Calemme, con un vantaggio di quasi 20 punti percentuali rispetto a Kabir Bedi, mentre la coppia Valeria Marini e Giacomo Urtis è in ultima posizione.

Ecco le percentuali esatte del sondaggio di Forumfree:

Federica Calemme: 45,44% Kabir Bedi: 27,10% Valeria Marini e Giacomo-Urtis: 27,45%

La percentuale accostata a Federica sorprende, anche alla luce della lontananza tra lei e Gianmaria Antinolfi. Non siamo così sicuri che la ragazza possa mantenere un simile vantaggio rispetto agli altri due concorrenti, soprattutto su Kabir, che potrebbe beneficiare dell’appoggio incondizionato del pubblico per il trattamento non proprio ortodosso ricevuto dagli altri inquilini della casa.

Chi invece non sembra avere alcuna chance di lottare per la vittoria del televoto è la coppia composta da Valeria e Giacomo. La showgirl di origini sarde deve scontare la forte presa di posizione contro Nathaly, tra le concorrenti più amate dal pubblico, come ha dimostrato nel televoto “storico” di lunedì scorso, quando è riuscita a battere perfino Soleil Sorge tra lo stupore generale degli stessi compagni di avventura.

Anche nel corso della puntata di ieri la Marini si è trovata a battibeccare con Nathaly, dimenticando forse che questa non è la migliore strategia per restare dentro la casa e ingraziarsi il pubblico, soprattutto gli utenti che seguono il reality attraverso la diretta quotidiana su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre) e sul sito ufficiale del programma.

Staremo a vedere quello che succederà: non appena conosceremo i risultati del sondaggio online di RealityHouse torneremo ad aggiornare l’articolo, insieme alle nuove percentuali del sondaggio disponibile sul sito Forumfree.

