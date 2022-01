Alfonso Signorini ha annunciato il suo ingresso in pompa magna. Ha caratterizzato la diretta di ieri del Grande Fratello Vip 6 proprio sul momento in cui Delia Duran avrebbe varcato la soglia della casa e si sarebbe trovata faccia a faccia con Soleil Sorge. Ci ha fatto aspettare una puntata intera e finalmente, verso mezzanotte, la moglie di Alex Belli è diventata ufficialmente una nuova concorrente del GF VIP 6. La sua gioia era visibile ad occhio nudo. Uno stato d’animo insolito visto quanto accaduto in quella casa tra Alex Belli e Soleil Sorge. “In questo momento sono venuta qui per godermi la casa, voglio godermi ogni angolo“, dice Delia alla gieffina, scatenando le reazioni del web.

Delia Duran mette alle strette Soleil Sorge: “So cos’hai fatto”

La moglie di Alex Belli non aspettava altro che entrare nella casa e scontrarsi con Soleil Sorge. Inizia subito il suo attacco come un mastino con l’osso. L’obiettivo è chiaro: si deve vendicare. Se Soleil Sorge inizialmente regge bene la “botta” e riesce a rispondere dicendole “Hai studiato bene la parte?” e “Io vedo solo una farsa televisiva. Io vedo che c’è un rapporto più profondo e rispetto tra me e Alex che non nel vostro matrimonio”, dopo cambia registro.

Delia fa discorsi a vanvera, sembra di assistere ad un meeting in cui l’interlocutore è del tutto impreparato con i postumi della sbronza della sera precedente 😂😂😂 #GFvip #GFVIPParty #GFVip2021 — SaThorAfghanistan (@SaAfghanistan) January 14, 2022

Delia dopo un’inizio non troppo felice, affonda il coltello poco dopo, mentre Soleil parla del suo rapporto con Alex “puro e profondo”:

“Anche sotto le coperte era puro? Me l’ha detto Alex, mi ha detto tutta la verità. Dillo cos’avete fatto sotto le coperte?”

Soleil Sorge in quel momento ha uno sbandamento, nonostante continui ad affermare di non aver fatto quello a cui allude lei fra le lenzuola, il fatto che “gliel’abbia detto Alex” l’ha colpita.

“Nell’amore c’era anche il rispetto, e perché ti sei permessa di andare oltre? Mettiti nei miei panni come donna, ero distante a voi, ero una donna ferita. Sapendo che io sono una donna sposata, dovevi portami rispetto“.

Un discorso che appare abbastanza assurdo anche agli occhi di chi assiste:

Delia continua a dare la colpa a Soleil, e a fare discorsi senza senso. "In una relazione ci vuole rispetto, e tu non mi hai rispettata (soleil)" … scusate ma lei stava con Alex o con Sole, sono un pó confusa#GFVip2021 — Vanessa (@Nessy_VIP) January 14, 2022

Alex coinvolto nella discussione

Alfonso Signorini chiama in causa Alex Belli per fare chiarezza e lui sembra cercare di dare una botta al cerchio e uno alla botte:

“Io non ero d’accordo che lei entrasse, io spero e vi invito a riflettere, a cercare di capire. Avete tutto il tempo per capire e credo che sia già tutto chiaro. Ho cercato di spiegartelo in tutte le salse. Delia l’unico valore aggiunto che può avere per te stare qui è capire la verità”

Ma Soleil che ha accumulato tutta la tensione e non ha sofferto quella confessione di Alex su cos’hanno fatto sotto le coperte, sbotta:

“Ma tesoro la verità non potevate dirvela a casa vostra? Il punto è che dovreste andare a fare terapia di coppia. Non la sopporti tu in casa e la devo sopportare io!”

Soleil Sorge è satura, vorrebbe piangere e infatti lo farà appena un’ora più tardi. Si sente presa in giro, mentre Delia Duran è la donna più felice della Casa.

Alex Belli contro Adriana Volpe

Le opinioniste del Grande Fratello Vip 6 vengono interpellate da Alfonso Signorini per dare un parere su quanto accaduto. Sonia Bruganelli si rifiuta di rispondere per “l’imbarazzo che provo per empatia”, mentre Adriana Volpe attacca Alex Belli e gli dice che hanno passato mesi a dire che è un’amicizia, ma invece è altro, come ha spifferato Delia raccontando cos’è successo sotto le lenzuola:

Così perfino Alex Belli sbotta e se la prende con l’opinionista:

“Ascolta, non c’è nessun copione. Tu sai benissimo, Adriana… Ho bisogno di cinque secondi. C’è stata chiarezza fin dall’inizio. E ha ragione Soleil quando dice no è successo niente sotto le coperte. Dovrebbe preoccuparsi della complicità che abbiamo avuto per 3 mesi. Era Amore. Le forme dell’amore possono essere diverse. Se pensate solo che può essere una coppia normale, allora la vostra mente è OTTUSA!“

