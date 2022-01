“Io ho sempre coperto tantissimi dolori dentro di me, non riuscivo a sfogarmi perché volevo sempre apparire come una donna che in realtà non ero. Perché non mi volevo far vedere per quella donna fragile“.

Manila investita del ruolo di confidente le consiglia:

“Tutto quel dolore vivilo, attraversalo. Attraversare il dolore è l’unica maniera per superarlo. Io l’ho capito sulla mia pelle. Siamo toste!”

Ecco il video della loro conversazione:

La risposta di Alex Belli

Alex Belli che è sempre in ascolto di quanto accade nella casa ha voluto commentare quanto sta accadendo in queste ore con un tweet democraticamente dedicato sia a Soleil Sorge che a Delia Duran:

In mezzo a 2 Fuochi 🔥🔥

Vi leggo, ascolto… sto in silenzio.

Una cosa è certa e ve la posso dire, le AMO! Certamente in forme diverse.

Da qui nasce la mia difficoltà di spiegarvi e di farmi comprendere. Ma non pretendo che lo facciate.#alexbelli #gfvip — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 15, 2022

Ancora una volta conferma di amare sia l’una che l’altra.

Il web recupera il passato di Delia Duran

Ma il web è implacabile e nonostante Delia Duran stia riuscendo a raggiungere consensi, su Twitter spuntano fuori i video dei confronti con Mila Suarez, quando all’epoca fu Delia nel ruolo della donna che porta via l’uomo ad un’altra. Ecco uno dei tweet che ritrae quei momenti:

dal 2019 con furore. potevi organizzarlo diversamente il teatrino delia, magari saresti stata più credibile#gfvip pic.twitter.com/UxajCnwNc2 — DallaParteSbagliata✨ (@tweetacaso_) January 15, 2022

Mila Suarez in merito a quanto è accaduto tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge ha scritto sul settimanale DiPiù:

“Si è accorto che Soleil aveva molto consenso e la loro storia faceva parlare fuori, discutere, e ha voluto cavalcare questo interesse. Attraverso Soleil lui si sentiva protagonista assoluto di questo reality che ha vissuto quasi come se fosse una soap opera. Lui non è uscito per stare con te, non illuderti, ma semplicemente per ripulire la sua immagine e anche perchè è consapevole che non potrebbe avere un futuro con Soleil, perchè è una donna troppo forte per lui. Spero che tu possa renderti conto che sei stata umiliata“.

