Domenica 16 Gennaio inizierà il game show di Paolo Bonolis “Avanti un altro! Pure di sera” su Canale 5. Affiancato dal suo grande amico Luca Laurentis, Bonolis farà giocare tanti “vipponi” per un’occasione benefica. Il montepremi infatti sarà devoluto ad un’associazione benefica che aiuta i bambini con grave disabilità, il CE.R.S (www.adottaunangelo.it).

Gli ospiti della prima puntata

La prima puntata di domenica in prime time vedrà gareggiare ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 e di altre edizioni, insieme a celebrità varie. Ecco chi saranno:

Alex Belli, Patrizia De Blank, Andrea Casalino, Francesca Cipriani, Raffaella Fico, Martufello, Aldo Montano, Massimiliano Rosolino, Ainett Stephens e Flavia Vento

Durante la serata ci sarà spazio anche per le domande più intime e difficili, che verranno poste da Elisabetta Gregoraci e Pierfrancesco Pingitore, ospiti per questa prima puntata.

Nuovi ospiti ogni settimana

Ogni settimana ci sarà un nuovo gruppo di vip che gareggeranno per il ricco montepremi finale. Nelle prossime puntate vedremo:

Roberto Da Crema, Samantha De Grenet, Emanuela Folliero, Chiara Francini, Roger Garth, Alessio Guidi, Marisa Laurito, Filippo Magnini, il conte Mazzoni, Pago, Pablo e Pedro, Francesco Pannofino, Pucci, Antonio Razzi, Enzo Paolo Turchi, Costantino Vitagliano, Alvaro Vitali e Iva Zanicchi.

Le categorie su cui si sfideranno gli ospiti saranno tantissime, come consuetudine del programma. Nerd vs Extreme, Campioni vs Natura, Bel Paese vs Rivoluzionari; Nobiltà vs TV Locali, queste saranno solo alcune delle categorie che vedremo nel corso dello show.

Le domande saranno le più strane e imprevedibili, i vip avranno non poche difficoltà a rispondere. Ma il gioco si svolgerà in clima di leggerezza e simpatia tale che sarà piacevole sia per chi partecipa che per il pubblico a casa. Per vincere bisognerà aver totalizzato 21 risposte esatte. Chi tra i vip ci riuscirà?

Un format di successo

“Avanti un altro! Pure di sera”, prodotto da Endemol Shine Italy e Mediaset, e ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci è stato esportato ovunque. Il programma riesce a intrattenere il pubblico non soltanto grazie alla professionalità e simpatia dei vip presenti in studio, ma grazie anche al salottino, dove regna Miss Claudia, il luogo in cui le persone comuni potranno fare tutte le domande che desiderano ai vipponi in studio.

Nel cast troviamo anche alcune figure consolidate dello show di Bonolis: lo Iettatore Franco Pistoni, la Bona Sorte Francesca Brambilla, la Regina del Web Laura Cremaschi, la Bonas Sara Croce e il Bonus Daniel Nilsson. Spazio anche alla new entry Ilona Staller, che avrà un ruolo importante nel game show.

