Nella casa del Grande Fratello Vip gli equilibri stanno gradualmente cambiando, così come i legami e le amicizie. In queste ore, infatti, Sophie Codegoni ha avuto un vero e proprio momento di sbrocco contro la sua amica Jessica Selassiè. A causare la rivalità tra le due donne è Alessandro Basciano, ragazzo a quanto pare ancora conteso. Scopriamo cosa è successo.

Sophie perde le staffe contro Jessica

L’amicizia che univa Jessica e Sophie al GF Vip sembrava essere destinata a durare molto a lungo, tuttavia, è bastato l’ingresso in casa di un belloccio come Alessandro Basciano a far venir meno tutte le certezze. Il ragazzo, sin dal primo momento, ha palesato il suo interesse per Sophie, tuttavia, Jessica non si è mai arresa e per tutto questo tempo ha sempre continuato a lanciare stoccatine e ad intromettersi anche in alcuni momenti intimi tra i due.

Questa situazione fino a questo momento stava anche bene a Sophie, la quale ha provato a prendere in modo ironico la vicenda. Adesso, però, l’ex tronista di Uomini e Donne ha perso le staffe ed ha avuto uno sfogo con Alessandro. Quest’ultimo le ha detto di essere convinto che la principessa sia ancora cotta di lui. A quel punto la Codegoni è diventata pazza di gelosia.

Lo sfogo con Alessandro e con Soleil

Nello specifico, la ragazza ha detto: “A me le sue battutine infastidiscono troppo, a tutto c’è un limite“. Successivamente ha aggiunto: “Se parto contro di lei faccio un macello. Tu non mi hai mai visto inca**ata, guarda che io spacco tutto“. Sophie ha detto che, se fino a questo momento sta cercando di mantenere la calma, lo sta facendo solo perché dall0altra parte c’è Jessica, una persona che reputa ancora sua amica.

In seguito, però, la ragazza ha trovato anche in Soleil Sorge un’ottima confidente. Anche a lei, dunque, ha palesato la sua insofferenza agli atteggiamenti di Jessica, che ormai stanno oltrepassando il limite. La cosa che ha infastidito di più Sophie è il fatto che Jessica abbia raccontato a Basciano di aver fatto dei sogni un po’ spinti su di lui a seguito dei quali lui le ha chiesto di andare a letto insieme. Insomma, che l’amicizia tra le due sia giunta al capolinea?