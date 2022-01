A partire da stasera, su Canale 5, andrà in onda la “fase 2” del Grande Fratello Vip. In tale occasione, infatti, si verificherà l’ingresso in casa di Delia Duran, già preannunciato nei giorni passati. A questo grande evento si prepara anche Soleil Sorge, che durante una chiacchierata con Sophie Codegoni e Jessica ha sganciato una vera e propria bomba. Nel dettaglio, ha alluso al fatto che potrebbe anche cimentarsi in una relazione a tre.

L’inaspettata confessione di Soleil sulle relazioni a tre

Gli ingredienti per dare luogo ad una puntata da urlo all’interno della casa del GF Vip ci sono tutti. A portare un po’ di dinamicità in casa, infatti, ci penserà Delia Duran, che questa sera varcherà la soglia della porta rossa. I concorrenti si stanno preparando all’evento e tra di essi, naturalmente, la più interessata da questa novità è Soleil.

La ragazza, in queste ore, si è lasciata andare ad una chiacchierata alquanto intima con Sophie Codegoni, durante la quale ha fatto delle confessioni inaspettate. Nello specifico, ha ammesso che lei nella vita in generale riuscirebbe a stare anche in una relazione a tre, ma solo a determinate condizioni. A tal proposito, ha detto: “Potrei stare anche in una troppia. Però in tre soltanto se mi piace anche la donna”.

Amicizia artistica anche tra la Sorge e Delia Duran?

Tuttavia, la giovane ci ha tenuto a precisare che non crede che con Delia possa accadere tutto ciò in quanto non gradisce vivere in situazioni dominate dalla possessione. Ad ogni modo, Jessica Selassiè si è intromessa nella discussione ed ha voluto provocare la sua coinquilina dicendo che la verità si sarebbe saputa solamente a seguito dell’ingresso di Delia in casa e Soleil ha chiosato lanciando un’occhiata ammiccante alla sua interlocutrice.

La possibile vicinanza artistica tra Delia e Soleil non è assolutamente da escludere. La Duran, infatti, nel corso di una precedente intervista da Barbara D’Urso, aveva palesato la sua bisessualità. La protagonista aveva ammesso di essere stata attratta anche da donne nel corso della sua vita in quanto adora contemplare i corpi femminili belli. Insomma, non ci resta che attendere per vedere quali altri colpi di scena il reality show ha in serbo per noi.

Esempio di battuta di Jessica.

Sophie "tu ce la faresti una troppia(rapporto a 3)"

Soleil "se mi piacciono entrambi si!"

Jess "venerdì lo scopriremo!" spogliatevi del rancore e divertitevi come fanno loro e non come fa la bimba in mezzo 😹#gfvip pic.twitter.com/JERMgVeOPn — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 14, 2022