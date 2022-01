Alfonso Signorini oggi si è voluto collegare con la casa del Grande Fratello Vip 6 per parlare prima della puntata alle tre nominate. Soleil Sorge, Federica Calemme e Carmen Russo sono in nomination. Soleil in particolar modo ha risentito molto della nomination questa volta perché ha sentito di perdere l’appoggio del pubblico a causa delle discussioni con l’altro gruppo della casa. Infatti la settimana scorsa il pubblico ha scelto Nathalie Caldonazzo come preferita ed è stata la prima volta per Soleil in cui non era lei la numero uno fuori dalla casa. Alfonso Signorini ha avuto un suggerimento, un pensiero o una parola di conforto per ognuna delle nominate. Ma in ognuna c’era una frecciatina per il loro futuro nel GF VIP. Vediamo nel dettaglio che cos’ha detto.

Federica Calemme e Alfonso Signorini

Focus del dialogo tra Federica e il conduttore non poteva che essere la storia con Gianmaria Antinolfi. Per rassicurare la ragazza che ha lasciato il latin lover napoletano per la persona che l’aspetterebbe fuori dalla casa, Signorini ha detto:

“La tua migliore amica sul web ti vuole rincuorare e dire che fuori non ti aspetta nessuno, quindi tesoro molla gli ormeggi”.

Un invito dunque a lasciarsi andare con Gianmaria, ma quest’ultimo vorrà ancora farlo dopo esser stato lasciato e aver pianto per lei? Intanto per l’imprenditore napoletano arriverà la madre oggi a fargli una sorpresa.

Per me è quel “Sul web”, perché Alfonso non riesce proprio a nominare Twitter

— Paola. (@Iperborea_) January 14, 2022

Soleil Sorge e Delia Duran

Soleil Sorge per la puntata di stasera del GF Vip 6 è apparsa tesa come non mai. Fino a poche ore fa camminava nervosamente in giardino mentre Jessica Selassié e Gianmaria Antinolfi la guardavano scioccati.

Alfonso Signorini l’ha preparata “spiritualmente” all’ingresso di Delia Duran nella casa, lasciandoglielo intendere con chiarezza, le ha detto:

“Soleil ogni riccio è un capriccio e stasera avrei parecchie soddisfazioni e guarda che comunque, parola d’ordine ‘fantascienza’ e io non aggiungerò altro”.

L’espressione della ragazza è tutto un programma. Di sicuro non è raggiante di avere a che fare con la moglie di Alex Belli.

Soleil: "Ho capito tutto, no Alfonso, no ti prego."

— Soleilandia 🚀 51% ✨ (@Soleilandia) January 14, 2022

Per quanto riguarda Carmen Russo, non essendo lei coinvolta in alcun triangolo dentro la casa, il conduttore le ha fatto una battuta che faceva riferimento all’invito del marito per il loro matrimonio a Nathalie Caldonazzo:

“Carmen io ti dico che Enzo non ha invitato nessuno alla festa dei 18 anni di Maria, quindi stai tranquilla”.

Mancano poche ore alla diretta di stasera e ancora non si capisce chi potrà uscire. Solo su una cosa sono sicuri i fans del web: non uscirà Soleil. Sarebbe troppo difficile che esca con Federica e Carmen, ma chi tra queste due andrà via ancora non si capisce.

