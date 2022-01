Manuel Bortuzzo è stato un protagonista della casa del Grande Fratello Vip 6 anche per la sua storia d’amore con Lulù Selassié. Tante persone si sono identificate in quell’inizio turbolento e traballante che poi è sfociato in un rapporto di grande passione e accudimento reciproco.

Come abbiamo detto, Manuel lascerà presto il programma perché ha bisogno di ritornare alla sua vita e ai suoi allenamenti. Ma ha deciso di raccontarsi alla sua amata attraverso una lettera d’amore che sta facendo il giro del web.

Un utente del web è riuscito a cogliere il testo della lunga lettera di Manuel Bortuzzo. Eccolo:

“Quanto sei bella al mattino appena sveglia, quando ancora non […] dei pensieri che mi turbano durante la giornata? In quell’attimo di puro amore incondizionato resto a guardarti. Fermerei il tempo se si potesse, fermerei i pensieri, la vita.

Le coperte disfatte, gli abbracci e i mezzi sorrisi descrivono il nostro amore che mi fa dimenticare la mia condizione che tanto mi soffoca.

Sei aria per chi fatica a respirare, sei lo spiraglio di luce di chi cerca nel buio, sei la vita che non riesco a vivere, quanto è difficile? Tu lo capisci? Sembra di sì… Se solo potessi dirtelo meglio, senza sembrare pesante. E’ difficile, credimi, però tu ci sei, io ci sono.

Scusa se non riesco a darti tutto quello che vorresti. Scusa se non ti faccio vivere le cose come le hai sempre sognate. Sarà solo un lontano ricordo, vero? Tutto ciò non mi appartiene, mi spegne e non mi dà pace, lo capisco, ma avrà una fine? Sì, non riesco a dirlo con la certezza che hai tu ma sì. Sarà un altro, nostro inizio. Non vedo l’ora di liberare la testa da tutti i pensieri per dare ancora più amore a te, più di 1400 mondi.

Meriti luce, meriti il mondo: sarò all’altezza di tutto ciò? Pensa quando mi perdo nei tuoi occhi, lì mi si riaccende la speranza e sono invincibile, ci riesco […]

Quanto sei difficile da svegliare? Vorrei non farlo mai e lasciarti nei tuoi mondi. Preferisco addormentarmi nella speranza di poterci entrare anch’io. Ti amo”.