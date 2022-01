“Casa Chi”, il programma di Gabriele Parpiglia che va in onda su Instagram, ha raccontato una news che coinvolge un’inquilina all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Lorenzo Amoruso, il compagno di Manila Nazzaro, si è dichiarato disponibile a partecipare al reality l’Isola dei Famosi. Gabriele Parpiglia ha raccontato:

“Un altro nome che è passato da queste parti e potrebbe sbarcare in Honduras è Lorenzo Amoruso. So che c’è stato un incontro con gli autori e al momento sono in fase di scelta”.

Caustico il commento della giornalista e scrittrice Azzurra Della Penna:

“Questo mi fa un po’ sorridere perché per tutti coloro che sono nella casa se loro arrivano alla fine, e il compagno o fidanzato va nell’Isola, praticamente quest’anno si vedono per una settimana“.

Che farà l’ex Miss Italia nel caso in cui il compagno partisse? Passerà dal ruolo di concorrente a quello di presenza fissa nello studio della trasmissione?

I fratelli Onestini in Honduras

Un altro scoop di Gabriele Parpiglia è stato che la partecipazione di Gianmarco e Luca Onestini al GF VIP 6 è saltata, ma rimane ancora in piedi la possibilità che vadano all’Isola dei Famosi. Le trattative sono ancora aperte, anche se i due ragazzi sono richiestissimi in Spagna e Luca in particolar modo, parla ormai più spagnolo che italiano a quanto dice Parpiglia.