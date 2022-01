Lo scorso mese di novembre Gianmaria Antinolfi era finito nel mirino dei social a causa di un video scabroso. Nel filmato si vedeva il concorrente del Grande Fratello Vip prima grattarsi e poi annusare la fragranza. Se all’inizio c’erano numerosi dubbi sulla veridicità del video in questione, una paternale di Alfonso Signorini durante una delle successive puntate del reality aveva dato ragione a chi diffuse per primo la clip.

A distanza di quasi due mesi dal fattaccio, Sophie Codegoni è tornata sull’argomento, umiliando il gieffino davanti a tutti gli altri inquilini della casa.

Gianmaria Antinolfi, Sophie lo umilia per la sua “strana” abitudine

Sophie, una ragazza che di certo non le manda a dire e sa come colpire le altre persone, specie in un contesto televisivo come il Grande Fratello, ha preso pesantemente in giro il ragazzo che fino a poche settimane fa dichiarava a tutta Italia di provare dei sentimenti per lei.

Ecco il discorso dell’ex tronista di Uomini e Donne ripreso fedelmente dai colleghi di Biccy:

Ma com’è quella cosa che ti annusi le dita dopo esserti grattato? Dai che l’hai ammesso anche tu che è una cosa vera questa che sto dicendo. Sì ragazzi Giammy si annusa le dita dopo che si gratta lì. Dai ma che schifo ragazzi. Ho capito, capisco tutto, ma le dita in quel posto e poi se le annusa pure… Inutile che neghi perché ti abbiamo visto tutti quanti, tutto il mondo lo sa. Sappi che quando uscirai di qui ti chiameranno ‘il dito profumato’. Sì usa la mano in quel modo è verissimo.

La reazione di Gianmaria non si è fatta attendere:

Ma che stai dicendo, ma quando mai? Ma sei scema? Ma tu non stai bene. Stai scherzando vero? Ho detto che può capitare a tutti, anche Barù l’ha detto, tutti quanti lo fanno. Non è come stai dicendo tu, ma quando mai. Mi chiameranno dito profumato? E a te ti chiameranno brufola pensa un po’ la schifezza. Hai un allevamento in faccia di brufoli, stanno gli allevatori che già chiedono di te. E comunque smettila qua falla finita.

Dopo l’attacco recente mosso da Sophie, Alfonso Signorini si vedrà costretto, suo malgrado, a tornare sulla questione già nel corso della puntata di stasera?

