Biagio D’Anelli stasera non sarà presente per la diretta del Grande Fratello Vip 6. Ad annunciarlo è proprio lui tramite i social a comunicare la notizia. Il concorrente ha contratto il covid – 19. Niente incontro romantico per Miriana Trevisan. Nessuna quarantena per amore, ma una fatta per necessità.

“Sto passando i guai” racconta Biagio D’Anelli

Nelle sue storie Instagram Biagio D’Anelli racconta cosa gli è successo

“Ho fatto il tampone e sono positivo. Ebbene sì! Questo virus di me**a ha colpito anche me, menomale che sono vaccinato, i sintomi sono lievi. Ma sto passando i guai perché ho 38 e mezzo di febbre e non passa nonostante stia prendendo tachipirina a gogò”.

Il talent scout ne approfitta per fare un appello:

“Ragazzi vaccinatevi perché ringraziando il Signore i sintomi sono lievi. Meno male che mi sono vaccinato perché se non mi fossi vaccinato che cos’avrei passato? Le pene dell’inferno? Sarei crepato! Sarò barricato a casa sperando di negativizzarmi al più presto ed è stato un fulmine a ciel sereno perché ho sempre fatto tamponi essendo negativo. Invece oggi positivo. Forza e coraggio guaglio’!”

Sicuramente però il fidanzato di Miriana Trevisan seguirà da casa la diretta e chissà che Alfonso Signorini non decida di interpellarlo in collegamento come fece con Alex Belli.

