Nelle ultime ore, la produzione di Amici 21, sulle sue pagine social, ha annunciato una novità importante che potrebbe rivoluzionare le dinamiche del programma. Non ci sono ancora molti dettagli sull’argomento, però, pare che, in una delle prossime puntate, verrà permesso ad alcuni spettatori di collegarsi in diretta con la trasmissione.

Si tratta sicuramente di un esperimento interessante che potrà aumentare il coinvolgimento del pubblico e continuare a mantenere alti gli indici di ascolto domenicali.

Amici, gli spettatori avranno più voce in capitolo

Adesso tocca a voi! Durante una delle puntate di Amici avrete la possibilità di collegarvi con noi da casa…. Se avete tra i 18 e i 25 anni e siete interessati correte nelle nostre Instagram stories e scrivetecelo! #Amici21 pic.twitter.com/SNNv9fCnfp — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 13, 2022

Al momento, la produzione non si è sbilanciata sulle informazioni riguardanti questa nuova iniziativa. Stando alle sue parole, sappiamo, con certezza, che l’offerta è rivolta agli spettatori di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Non è chiaro il motivo di questa scelta, ma è probabile che i vertici della trasmissione desiderino puntare sulla fascia di età che maggiormente segue Amici.

Nonostante lo show, dopo tanti anni, riesca ancora oggi ad attirare un pubblico trasversale, sono soprattutto i più giovani a interagire con i social e a sfruttare ogni piattaforma per comunicare le proprie emozioni.

Come fare per partecipare all’iniziativa?

Sulle pagine social di Amici, si legge che, per aderire al nuovo progetto, gli utenti aventi il requisito d’età necessario, potranno usare le storie dei profili ufficiali della trasmissione per lasciare un commento e candidarsi.

Anche i criteri di selezione non sono ancora noti. È probabile che verrà chiesto agli aspiranti partecipanti di mandare qualcosa di personale, come un video o una descrizione di se stessi.

In attesa di ricevere nuove informazioni, non ci resterà che continuare a seguire le performance degli allievi più amati d’Italia.