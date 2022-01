Stasera è stata registrata una nuova puntata di Amici 21 che andrà in onda domenica pomeriggio (16 Gennaio) su Canale 5 a partire dalle 14:00. Il serale della scuola si avvicina sempre di più e gli esami diventano ogni giorno più duri e difficili. I concorrenti rimasti in gara dovranno dimostrare con tutte le loro forze il loro valore per meritarsi un posto nel serale.

Le indiscrezioni che arrivano dalla registrazione di oggi sono molto pesanti per gli appassionati di Amici.

Strage di allievi: 4 hanno dovuto lasciare la scuola di Amici

La puntata di oggi è stata letale per tante persone. Addirittura sono stati eliminati ben quattro allievi della scuola. Sono: Elena, Paily, Cristiano e Nicol.

Inoltre ci sono state anche diverse sospensioni. La professoressa Anna Pettinelli, poco convinta dalle performance canore di Albe, gli ha sospeso la maglia. Secondo la docente il ragazzo non si impegnerebbe abbastanza e non meriterebbe il posto nella scuola di Amici.

La maestra Celentano ha deciso di sospendere la maglia a Cosmary. Secondo la docente, la ragazza non è ancora la ballerina che vorrebbe lei e non ci riuscirà mai probabilmente. Nella coreografia con Serena, il suo voto è stato 3.

Interrogazioni a sorpresa anche per gli infortunati. La severissima Celentano ha deciso di interrogare il ballerino Mattia che non può allenarsi. Risultato? Un bel 3.

Sul web i fans cercano di prenderla ironicamente:

comunque raga questo banco è maledetto #Amicispoiler pic.twitter.com/0TvCVjTmDO — elsa loves rea (@L3AVINGTONIGHT) January 8, 2022

Ma c’è anche chi polemizza con le eliminazioni:

Todaro:"Al serale ci devono andare i più meritevoli"

Manda via Cristiano e resta Christian. Ah questa coerenza #Amicispoiler — Tomlinson💘 (@loutomli__) January 14, 2022

Potrebbe interessarti Quando inizia il serale di Amici

Gli inediti e la classifica

Ma ci sono state anche belle notizie durante questa puntata soprannominata la “carneficina”, infatti sono stati ascoltati i nuovi inediti di Alex, Aisha, Rea e Crytical, che verranno trasmessi da Radio Zeta. Un bel risultato per i concorrenti che potranno farsi conoscere anche da chi non guarda il talent show di Maria De Filippi.

Fiorella Mannoia è stata presente al programma in qualità di ospite. L’interprete è ormai un volto conosciuto del programma Amici perché ha partecipato quasi tutti gli anni. Questa volta ha anche giudicato gli inediti dei ragazzi e stilato la sua personale classifica.

Sissi Luigi Crytical Aisha Alex LDA Albe Rea Nicol

Gare di fitness tra i professori

C’è stato spazio anche per un momento di leggerezza durante la puntata. Maria De Filippi ha messo i suoi docenti alla prova verificando la loro prestanza fisica. Rudy Zerbi si è confrontato con Todaro in una gara di addominali, mentre le docenti Alessandra Celentano e Anna Pettinelli hanno fatto i plank.

Appuntamento a domenica 16 Gennaio per la puntata di Amici 21.

Leggi anche Quando va in onda amici in streaming