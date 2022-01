La scelta di Roberta Giusti a Uomini e Donne è finalmente andata in onda. La puntata è stata spezzettata in due momenti, in quanto la prima parte è stata trasmessa ieri e la seconda oggi. Dopo che tutto è andato in onda, dunque, la redazione del talk show ha intervistato i due protagonisti, i quali hanno esternato le loro emozioni a caldo. Scopriamo cosa hanno detto.

Le prime parole di Roberta e Samuele dopo la scelta

Una volta andata in onda la scelta di Roberta a Uomini e Donne, l’ex tronista e il suo prescelto sono andati dietro le quinte della trasmissione per concedersi un piccolo brindisi. Lo staff, infatti, gli ha fatto trovare una bottiglia di spumante, due calici e un pacco regalo. I due si sono accomodati ed hanno cominciato a bere. Successivamente, poi, hanno esternato le loro emozioni.

Roberta ha esordito dicendo di sentirsi piacevolmente strana, mentre Samuele è apparso ancora più emozionato di lei. Il giovane ha detto: “Fino all’ultimo non ho veramente capito, io ero davanti a lei, ma non riuscivo a capire in quel momento cosa mi stesse dicendo”. In seguito ha aggiunto: “Sono contento e credo di meritarmelo”.

Il regalo della redazione di Uomini e Donne

In seguito, poi, i due hanno cominciato a spacchettare il regalo fatto dalla redazione. Dinanzi a loro c’era un tablet nel quale era presente il filmato registrato da Samuele poco prima della scelta. In tale clip il giovane ha palesato ancora una volta i suoi sentimenti per Roberta e le ha promesso che, nel caso in cui fosse stato la scelta, avrebbe provato a non farle mancare nulla. All’interno del pacco, poi, i due hanno trovato delle foto stampate dalla redazione che avrebbero potuto portare con sé.

La Giusti, dal canto suo, ha detto che è contenta della scelta fatta in quanto è convinta che Samuele sia la persona adatta a lei in grado di tirare fuori i suoi lati migliori. I due, poi, hanno concluso la piccola intervista augurandosi il meglio e brindando al loro nuovo inizio insieme come coppia. A distanza di quasi un mese dal giorno in cui è stata registrata questa scelta, i due stanno ancora insieme e sono più felici che mai. (Clicca qui per il video integrale dell’intervista)