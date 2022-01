Il programma La pupa e il secchione quest’anno sarà condotto quasi sicuramente da Barbara D’Urso, ormai si vocifera che abbia concluso l’accordo con il Biscione. In queste ore sarebbe al lavoro per completare il cast di quest’edizione. Fin dalle prime ore in cui si parlava della sua conduzione, Barbara D’Urso avrebbe già espresso la sua volontà di portare vip all’interno della trasmissione. Quali sono i nomi su cui si sta puntando?

I vip nella giuria de La pupa e il secchione

Nel cast della nuova edizione de La pupa e il secchione ci potrebbe essere un volto molto noto al pubblico televisivo per la sua carriera e per aver partecipato al Grande Fratello Vip. Ricordato come un personaggio iconico, grande amico di Barbara D’Urso, Cristiano Malgioglio potrebbe far parte della giura del programma. A fare la rivelazione è Dagospia.

Gli altri nomi che in lizza sono Antonella Elia e Simona Izzo, la prima ha partecipato anche alle riprese del nuovo programma Back to school ed è stata duramente criticata da Lory Del Santo.

Si vocifera inoltre che Barbara D’Urso stia cercando in tutti i modi di far partecipare Flavia Vento, ma chissà se la showgirl accetterà. Intanto la conduttrice dalla prossima settimana sarà in diretta ogni giorno con Pomeriggio 5.