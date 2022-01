Mattia Zenzola sta vivendo ore di vera disperazione nella scuola di Amici. Il talentuoso ballerino potrebbe ritirarsi nelle prossime settimane e senza che lui stesso lo desideri.

Cos’è successo a Mattia Zenzola?

Il ballerino scelto da Raimondo Todaro si è fatto male ad un piede. L’infortunio è abbastanza grave visto che il ragazzo è stato costretto a interrompere tutte le lezioni per ben 3 settimane come minimo. Un tempo lunghissimo e in un momento estremamente importante perché si sta definendo la formazione del serale di Amici, la fase decisiva del talent show di Maria De Filippi, in cui viene decretato chi vincerà l’edizione e si ha una visibilità molto più importante, soprattutto per i ballerini.

Appena ha ricevuto la notizia il ballerino è caduto nello sconforto totale:

“Avrei preferito andare via con una sfida, non per una cosa del genere. Il mio sogno era entrare qui. Dopo tutto quello che ho passato quest’anno con papà, che non è stato bene, quando mi hanno chiamato per venire qua ero la persona più felice del mondo. Se dovessi tornare a casa per questa cosa non mi scenderà giù subito. Ho paura anche per il maestro Raimondo. Devo stare fermo per colpa della caviglia, che cosa deve pensare? Come faccio a stare tre settimane con il pensiero che posso andarmene? Non ce la faccio. Se torno a casa non so neanche io che cosa farò. Il mio sogno era entrare qui”.

Una comunicazione che Mattia non si aspettava e subito dopo si sfoga in casetta con Christian #Amici21 pic.twitter.com/8VONQ3HFv1 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 12, 2022

Il precedente illustre ad Amici

Ma Mattia non è il primo nella storia di Amici a ricevere una comunicazione del genere. Tutti i telespettatori che amano la trasmissione di Maria De Filippi ricordano Andreas Muller, anche lui fu costretto a ritirarsi per un infortunio proprio ad un passo dal serale. Ma il ballerino non ebbe paura e l’anno successivo si ripresentò in trasmissione. Nonostante le critiche e la fatica di dover rifare il percorso tutto dall’inizio, Andreas ce la fece e vinse l’edizione 2017 di Amici.

Tutti ricordano questa storia tanto che da Twitter arrivano messaggi di incoraggiamento per Mattia che citano proprio l’esperienza di Andreas.

Post di incoraggiamento per Mattia: ricordati sempre che nella vita si cade si cade e ci rialza. Ieri vedendo il day time mi è venuto in mente l'infortunio di Andreas. Era peggio del tuo,ma lui si è fatto forza. Devi farti forza anche tu perché credimi.. Non sei solo. #Amici21 pic.twitter.com/FaXS4Xm5pq — le tue persone🤞🏻💚⭐ (@AlexsWorld21) January 13, 2022