Ieri, mercoledì 12 gennaio, è andata in onda la parte finale della scelta di Roberta a Uomini e Donne, la quale è ricaduta sul corteggiatore Samuele. Maria De Filippi, però, dopo il toccante momento, ha preso una decisione per molti inaspettata. Scopriamo nel dettaglio quello che è successo.

La decisione di Maria De Filippi dopo la scelta di Roberta

La puntata di ieri di Uomini e Donne ha generato grande fermento, sia dentro sia fuori lo studio. Il motivo risiede nel fatto che è stata trasmessa la tanto attesa scelta di Roberta Giusti. Quest’ultima ha fatto entrare in studio prima Luca, al quale ha comunicato di non essere il prescelto. La conduttrice, poi, ha consegnato al giovane un bigliettino e gli ha detto di leggerlo dopo qualche momento.

Dopo c’è stato l’ingresso di Samuele per la scelta finale. In seguito a questo momento di commozione, c’è stato un altro colpo di scena. Nello specifico, la padrona di casa ha fatto rientrare Luca e gli ha chiesto di leggere il biglietto. Su di esso c’era scritto: “Vorrei che tu fossi il nuovo tronista“. Il giovane è scoppiato in lacrime e poi ha accettato l’invito della De Filippi a cimentarsi in questa nuova avventura.

L’augurio dei presenti a Uomini e Donne

Il cuore di Luca ha cominciato a battere all’impazzata, sta di fatto che il ragazzo ha detto: “Mi sta venendo un infarto“. A stemperare un po’ la tensione, allora, ci ha pensato Maria, la quale ha detto: “Quando Roberta ti augura di trovare la persona giusta è quello che ci siamo augurati anche noi dandoti questa possibilità”. La donna poi ha anche aggiunto di essere sicura che il protagonista possa realmente trovare la persona giusta.

Successivamente, si sono uniti alla conversazione anche Roberta e Samuele, i quali ci hanno tenuto a fare un augurio speciale al giovane. Specie Samuele ha spiazzato tutti dicendo di augurare a tutti di trovare un amico come Luca, in quanto lui stesso avrebbe voluto averlo, tuttavia, a causa delle circostanze, tra loro non è potuto nascere nulla. Infine, poi, la conduttrice ha chiesto al nuovo tronista di uscire in quanto non si sarebbe potuto sedere sul trono vestito da “pinguino”. Adesso non ci resta che attendere per vedere a che percorso darà luogo il simpatico romano.