Il Grande Fratello Vip 6 non è di certo tranquillo. Basta niente perché quella “calma apparente” tanto declamata da Alfonso Signorini durante l’ultima puntata, vada in frantumi, anche se ora ci si contiene di più. Oggi a infrangere la “calma” della casa sono stati gli aerei che hanno sorvolato sopra i vip.

L’aereo per Lulù

La princess Selassié ha ricevuto un aereo di sostegno dai suoi fans nel quale c’era scritto:

Lulù tutta l’Italia è con te. No al razzismo.

La frase contro il razzismo fa ovviamente riferimento a come Katia Ricciarelli ha apostrofato settimane fa Lulù quando le ha detto:

“Vai a scuola al Tuo Paese”.

Uno “scivolone, uscita infelice” per alcuni come Alfonso Signorini, una frase razzista per altri che hanno voluto sottolinearlo con l’aereo. L’aereo non è passato senza silenzio da parte dei concorrenti, che hanno avuti tutti reazioni differenti.

Per me è Lù che guarda incredula e silenziosa il suo aereo solidale.

Miri commossa e felice per lei.

Per me è Lù che guarda incredula e silenziosa il suo aereo solidale.

Miri commossa e felice per lei.

Il silenzio tombale degli altri capendo la gravità. NON AVREMMO OTTENUTO LA SQUALIFICA DI KATIA MA IL MESSAGGIO È ARRIVATO FORTE E CHIARO E QUESTO È COMUNQUE GIUSTIZIA#gfvip

La reazione di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli non ha fatto attendere la sua reazione all’aereo. Mentre cucina con l’amica Carmen Russo dice:

“Quante cagate ragazzi. “Lulù tutta l’Italia è con te”. Vabbè meno male!”

Ecco il video con la reazione stizzita della cantante:

Barù denuncia l’ipocrisia

Barù Gaetani sembra proprio non voler soprassedere ultimamente e anche in questa situazione ha denunciato l’atteggiamento dei suoi compagni di avventura che sono corsi ad abbracciare Lulù, anche chi finora ha sempre sostenuto Katia e continua a farlo.

