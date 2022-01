In queste ore, Jessica Selassiè si è lasciata andare ad uno sfogo con Federica Calemme nella casa del Grande Fratello Vip. La principessa ha sentito il bisogno di esternare il suo punto di vista in merito al rapporto che attualmente ha con Soleil Sorge. Le due hanno avuto parecchi screzi, ma in questi giorni sembravano aver trovato un punto d’incontro. Sarà davvero pace fatta tra le due? Qualcosa non torna.

I dubbi di Jessica su Soleil

L’edizione di quest’anno del GF Vip è, sicuramente, tra quelle più litigiose della storia del reality show. A rendersi protagoniste di aspri dibattiti sono state soprattutto le donne, tra cui Katia Ricciarelli, Lulù Selassiè e Soleil Sorge. Proprio su quest’ultima, Jessica ha voluto spendere qualche parola.

La ragazza si è confidata con Federica e le ha detto di aver parzialmente chiarito con l’influencer le ultime dinamiche che si sono venute a creare, tuttavia, il sereno sembra essere ancora un lontano miraggio. Nello specifico, ha detto: “L’ho perdonata ma non mi fido più al 100%“. Malgrado tra di loro ci siano stati dei chiarimenti, dunque, la Selassiè proprio non riesce a digerire alcuni atteggiamenti di cui si è resa protagonista la coinquilina.

La Selassiè perdona ma non dimentica

In particolar modo, a farla rimanere male è stato soprattutto il fatto che Soleil non sia minimamente intervenuta per difendere sua sorella quando Katia Ricciarelli ha pronunciato quelle frasi così pesanti, che molti hanno associato al razzismo. Proprio per questo ha specificato:

“Katia ci ha offeso pesantemente, Soleil non ha spezzato una lancia a nostro favore quando noi invece lo avremmo fatto”.

Dunque, anche se in parte le due hanno chiarito, Jessica continua a non nutrire fiducia nei confronti della compagna d’avventura. Questa, di fatti, è la ragione per cui durante la precedente puntata del GF Vip ha deciso di nominarla ancora una volta. Cosa ne penserà la Sorge di queste nuove dichiarazioni?