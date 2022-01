In queste ore Giacomo Urtis è finito al centro della bufera sul web per aver fatto una confessione spiazzante sulla sua vita privata. Il chirurgo, durante una chiacchierata notturna con Barù nella cucina del Grande Fratello Vip, ha rivelato di essere stato fidanzato con un uomo molto famoso, dagli evidenti tatuaggi sulle braccia e che poi è finito in carcere. Di chi si tratterà?

Le confessioni intime di Giacomo Urtis

Pian piano anche i concorrenti del GF Vip arrivati in un secondo momento stanno cominciando a tirare fuori degli aspetti privati della loro vita di cui nessuno era a conoscenza. A sganciare delle vere e proprie bombe è stato Giacomo Urtis. Il concorrente stava chiacchierando con Barù e gli ha rivelato di essere stato sposato con una donna per ben 3 anni. Questo per spiegargli di non essere stato sempre omosessuale.

Dopo questa relazione, però, ebbe un incontro con un uomo del mondo dello spettacolo da cui rimase folgorato. A tal proposito, ha detto: “Poi un giorno in aeroporto vedo questo e lo riconosco subito dalle braccia”. In seguito ha aggiunto: “Questo uomo molto noto era sposato diversi anni fa. Praticamente vivevamo insieme io, lui e la compagna” Il chirurgo ci ha tenuto a precisare che la persona in questione fosse davvero molto famosa, per cui, non avrebbe potuto fare nomi espliciti.

Chi è l’uomo tirato in ballo al GF Vip?

Tale individuo, inoltre, non ha mai condotto una vita regolare, sta di fatto che è finito spesse volte in galera. Giacomo ha confessato che lo andava a trovare ogni mese in carcere proprio perché si sentiva profondamente legato a lui. Adesso, però, quest’uomo è finalmente uscito di prigione. Le persone che erano con Giacomo sono rimaste interdette dalle parole del protagonista.

Ad ogni modo, anche se il nome non è saltato fuori in maniera esplicita, dagli innumerevoli indizi trapelati appare alquanto evidente chi possa essere l’uomo che ha avuto una relazione con Urtis. I tatuaggi sulle braccia, il fatto che tempo fa era sposato e che è finito in galera più volte non può che condurre verso un solo nome: Fabrizio Corona. Sarà davvero lui?

Giacomo Urtis svela di aver avuto una storia con un vip molto famoso: "Vivevo con lui e la compagna. Poi è finito in carcere". #GFVIP pic.twitter.com/D4VfEFH4zf — XoXo_GossipTV (@XoXo_GossipTV) January 13, 2022