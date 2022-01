Vi abbiamo raccontato oggi delle dichiarazioni di Giacomo Urtis ieri al Grande Fratello. Il chirurgo estetico ha dichiarato di aver avuto una relazione con Fabrizio Corona, un triangolo tra lui e la moglie:

Questa la descrizione fatta da Urtis ad una Sophie Codegoni allibita che pur conoscendo Fabrizio Corona non ipotizzava minimamente tale relazione.

Oggi il diretto interessato ha rotto il silenzio con una storia Instagram molto ironica:

Ammissione o scherzo? Intanto il web si è già fatto un’idea:

Direi che non ci sono dubbi sul fatto che è stato tutto montato ad arte. Tra Urtis che aggiungeva dettagli nonostante il tentativo di sviamento di Barù, la regia che censura sempre ma non durante una dichiarazione del genere e Corona su Ig… che dire, se non 🤡🤡🤡🎪#gfvip pic.twitter.com/NP5KXRIeCb

— Il mare stanca (@ilmarestanca) January 13, 2022