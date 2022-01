Quando Katia Ricciarelli dice “Noi stiamo parlando a milioni di persone. State attenti a come parlate” non si riesce proprio a prender sul serio il Grande Fratello Vip 6. Eppure, nelle ultime settimane il suggerimento di prestare più attenzione a ciò che si dice è stato fatto sempre più frequentemente dalla concorrente. L’ultimo episodio è capitato proprio ieri sera, quando Barù e Davide sono stati duramente rimproverati dalla signora perché hanno osato dirle scherzando “vecchietta”.

Che cos’è successo?

Barù Gaetani e Davide Silvestri si trovavano all’interno di un clima goliardico di scherzi e risate, quando hanno appellato Katia Ricciarelli con il termine “vecchietta”. Apriti cielo. La donna non ha proprio sopportato che si usassero tali improperi al suo cospetto. Così prima li ha redarguiti, poi non paga delle scuse ricevute da entrambi si è alzata e ha detto di volersene andare a letto perché:

“Sono disgustata, non le voglio le scuse“.

Barù e Davide hanno cercato di farle cambiare idea e trattenerla, dispiaciuti perché la cantante se l’è presa, ma lei li ha sgridati ulteriormente:

“Ragazzi, noi stiamo parlando a milioni di persone – e rivolta a Barù – Siccome tu c’hai spesso la lingua, tu con me c’hai spesso la lingua lunga. Io non ti ho fatto niente e quindi ti prego, il tuo modo di scherzare, no non lo fai. Non puoi dire ad una che ha l’età come la mia, che sta qua a rompersi le scatole per farvi capire certe cose e non le capite. Sembra che io sia una che non capisce gli scherzi. Non le voglio le scuse. Bisogna stare attenti a quello che si dice. Arrivate ai miei anni come sono arrivata io, col bagaglio che ho io e basta. State esagerando, ragazzi, state oltrepassando il limite. Non solo in questa situazione, ma in altre cose. Quindi, vi prego. State attenti a come parlate“.

Ecco il video della discussione:

Se non ci fosse da ridere ci sarebbe da piangere

Colpisce vedere Katia Ricciarelli inalberarsi tanto per essere stata apostrofata come vecchietta mentre in questi mesi dalla sua bocca sono uscite talmente tante frasi per “modo di dire”, “si dice alle mie parti”, che ormai abbiamo riempito un libro. Tante frasi da farla arrivare addirittura ad ottenere una diffida da Pago, l’ex marito di Miriana Trevisan, che si è stancato di sentire certi insulti sulla sua ex compagna. Sul web impazzano i commenti sul comportamento di Katia:

“Ma poverinaaa la vecchia non accetta di essere appella col termine vecchietta perché la gente fuori e la sua famiglia ci potrebbe stare male..ma tu che hai offeso con frasi razziste, omofobe e sessiste va bene?”

Katia che si offende per la parola usata da Davide mi fa capire che dei termini che ha usato lei per gli altri neanche si ricorda e si rende conto. #gfvip — Margot (@MargotRo1) January 13, 2022

Ma anche su quello di Davide, eccessivamente “caloroso” nello scusarsi.

Katia se ne vuole andare

Dopo la discussione, in mattinata Katia Ricciarelli si è recata in confessionale per chiedere di andare via dal Grande Fratello Vip 6, a detta sua non più il posto giusto per lei. Lo farà veramente? Domani la diretta del reality lo dimostrerà. Ma ne dubitiamo fortemente, a meno che non venga messa in nomination.

