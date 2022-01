Aldo Montano è stato un concorrente molto amato nella casa del Grande Fratello Vip, anche se non è stato molto in grado di creare dinamiche degne di nota a differenza di altri. Tra questi c’è, chiaramente, Alex Belli, che in un primo momento sembrava aver creato un legame con l’atleta. Purtroppo, però, le cose hanno preso una piega diversa e Aldo non ha esitato a lanciare qualche velenosa frecciatina contro l’ex coinquilino.

Le dure parole di Aldo contro Alex Belli

Nel corso di una recente intervista su Chi, magazine diretto da Alfonso Signorini, Aldo Montano è tornato a parlare di GF Vip e non ha potuto fare a meno di tirare in ballo anche Alex Belli. L’atleta ha esordito dicendo che, in un primo momento, tra i due sembrava essere nata una certa affinità. Nel giro di poco, però, quando l’attore ha cominciato a comportarsi in modo troppo plateale, le cose sono drasticamente cambiate.

I due hanno iniziato ad allontanarsi, fino ad arrivare ad un momento di scontro molto concitato che ha sfiorato la rissa. A tal proposito, Aldo ha detto: “Lo scontro era inevitabile. Con lui è tutto troppo pittoresco. Le sue reazioni sono sempre troppo plateali. La delusione ti fa rompere quella fiducia che si era instaurata all’inizio, quindi basta”.

Montano e il messaggio a Gianmaria

Con queste parole piuttosto dure e perentorie, dunque, Aldo ha negato la possibilità di instaurare un rapporto al di fuori del reality show con l’ex coinquilino. A differenza sua, però, Montano ha dichiarato di avere sicuramente piacere di incontrare Manuel Bortuzzo e anche Gianmaria Antinolfi. Specie su quest’ultimo ha detto cose inaspettate, che sicuramente faranno piacere al diretto interessato.

Nello specifico, ha pubblicato un tweet che recita così: “Giammy tu solo sai quanto vali, guarda avanti, cammina come stai facendo sempre a testa alta”. Aldo, poi, ci ha tenuto a specificare di credere molto nella buona fede del ragazzo, pertanto, sarà sempre schierato dalla sua parte.

Giammy tu solo sai quanto vali, guarda avanti, cammina come stai facendo sempre a testa alta, hai messo sempre il cuore in tutto ciò che hai fatto ed io sarò sempre tua parte con il ❤️ #gfvip pic.twitter.com/AyfxAJflmW — Aldo Montano (@aldomontano0586) January 12, 2022