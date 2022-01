Non c’è, ma c’è sempre. Alex Belli nonostante abbia lasciato la casa del Grande Fratello Vip 6 molti mesi fa continua ad essere presente nel reality. Quando non interviene lui direttamente, sono le altre persone a tirarlo in ballo. Così com’è accaduto oggi quando Manila, Katia e Soleil si sono ritrovate in piscina a ricordarlo.

Cos’hanno detto le concorrenti su Alex Belli?

Il discorso tra le tre donne è stato subito tweettato da Alex Belli sul suo profilo. Manila Nazzaro ha esordito così:

“Chiunque arriverà in finale si dovrà portare anche Alex dentro perché se lo merita. Anche se è uscito si merita la finale. Nel cuore sarà sempre con noi”.

Le altre due concorrenti annuiscono e l’ex Miss Italia continua:

“Noi comunque le cose le facciamo anche senza di lui, ma non come quando c’era lui”.

Ha sul viso un sorriso nostalgico Manila Nazzaro mentre parla del re di Belliful, in questo periodo sta risentendo parecchio la mancanza del concorrente andato via per stare con la sua Delia.

Soleil Sorge ascolta in silenzio la confidenza dell’amica, che è anche sua perché più volte ha dichiarato quanto le manchi il suo “amico”.

Manila e Katia evidenziano l’influenza positiva che Alex Belli aveva su di loro

Manila riconosce i meriti di Alex Belli:

“Lui aveva quella pazienza che a noi manca. Quando mi vedeva a pezzi mi diceva “vattene in camera, togliti da qua”. Mi prendeva e mi portava via. Sono tutti atteggiamenti di riconoscenza e di premura che poche persone hanno avuto qua”.

Katia Ricciarelli dal canto suo riconosce la positività dell’ascendente di Belli su di lei e ricorda:

“A volte io vedo con il mio carattere che è forte, però quando avevo un momento di stizza parlando, lui subito mi faceva girare nel senso contrario. Aveva la capacità di rabbonirmi non aizzarmi”.

Ecco il video completo delle loro confidenze: