La lunga permanenza nella casa del Grande Fratello Vip non sta facendo altro che inasprire alcune situazioni. Le tensioni tra i concorrenti stanno diventando sempre più frequenti, al punto da rendere quasi impossibile la convivenza. Nelle ultime ore, Katia Ricciarelli ha continuato a creare scompiglio a causa dei suoi comportamenti. Inoltre, le scuse fatte a Lulù, forse non del tutto sincere, hanno aumentato il malcontento tra i suoi compagni di avventura.

Nel dettaglio, Barù non ha perso occasione per stuzzicare la nota cantante lirica. Le sue parole non sono passate inosservate agli occhi degli spettatori e neanche a quelli di Katia.

Ecco cosa è successo!

GF Vip, Katia Ricciarelli vittima dell’ironia di Barù

La mattinata non è iniziata nel migliore dei modi nel reality più seguito di Canale 5. Katia Ricciarelli, durante una conversazione con gli altri concorrenti, ha rivelato di non aver mai trascorso così tanto tempo senza cantare:

Adesso sono quattro mesi che non apro bocca, non è mai successo

Barù, incapace di trattenersi, ha risposto ironicamente alle sue parole. Anche se ha usato un tono scherzoso, dietro alle sue parole, è stato impossibile non scorgere un fondo di verità:

Ora aprire bocca, direi che la apri anche abbastanza

Katia Ricciarelli va fuori dai gangheri

Katia Ricciarelli non ha preso molto bene la risposta di Barù. Negli ultimi tempi, infatti, è stata spesso attaccata per il suo modo di esprimersi e per i toni utilizzati. Desiderosa di non farsi mettere i piedi in testa, ha deciso di rispondere con altrettanta foga:

Ho imparato da te, che hai una linguaccia

È probabile che, nei prossimi giorni, assisteremo a nuove incomprensioni e ad altre prese di posizione da parte della cantante lirica.

