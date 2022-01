Alex Belli ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha parlato di quanto accaduto durante la puntata di lunedì 10 gennaio al Grande Fratello Vip. L’attore non ha potuto fare a meno di ammettere di essere rimasto molto male per l’atteggiamento adoperato da Delia Duran. Pertanto, dopo la puntata, gli autori hanno temuto che il protagonista avesse compiuto un gesto estremo facendo infrangere la quarantena alla sua donna. Scopriamo cosa è successo.

Il retroscena di Alex Belli

Nel corso della recente intervista, Alex Belli ha palesato il suo malcontento per la sospensione che ha annunciato Delia durante la scorsa puntata del GF Vip. Il protagonista ha ammesso di essere rimasto interdetto in quanto la donna era perfettamente consapevole dei tweet che Alex aveva mandato a Soleil Sorge, pertanto, il suo sfogo sembra aver avuto uno scoppio alquanto ritardato.

In seguito, poi, Alex ha svelato un retroscena accaduto dietro le quinte del reality show. Il giovane ha detto: “Ieri sera, ero inc…to nero, e gli autori dopo che ho lasciato lo studio e sono andato via senza salutare, erano sicuri che fossi andato in hotel da Delia che è in quarantena“. Nel caso in cui questo si fosse realmente verificato, ne sarebbe scaturito il mancato ingresso della donna nella casa, cosa prevista per il prossimo venerdì.

L’attore vuole incontrare Soleil

Alex, però, ci ha tenuto a tranquillizzare tutti, autori compresi, dicendo di essere divenuto irreperibile al cellulare in quanto stava provando in tutti i modi a mettersi in contatto con la donna nella speranza di avere un confronto e un chiarimento con lei. Questo, però, non si è mai verificato, sta di fatto che la donna non gli risponde al telefono da lunedì.

Intanto, Belli ha dichiarato di non sentirsi single, ma semplicemente in pausa. In questo tempo avrà modo di vedere come si comporterà Delia nella casa e questo dovrebbe permettere ad entrambi di capire a che punto sia la loro relazione. Per quanto riguarda il rapporto con Soleil, invece, Alex ha continuato a difendere il loro legame. L’ex gieffino, infatti, ha detto che, nel caso in cui l’influencer dovesse essere eliminata dal programma, lui sarebbe sicuramente propenso a prendere un caffè con lei e ad incontrarla.

