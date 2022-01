Dopo la messa in onda della puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato delle Instagram Stories alquanto velenose contro Alfonso Signorini. La giornalista ha esordito dicendo di aver maturato i pensieri che di lì a poco avrebbe esposto dopo aver preso visione di un malcontento generale proveniente dai social. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha detto.

Le parole di Selvaggia contro Alfonso

Le ultime puntate del GF Vip stanno generando grosso fermento, sia dentro sia fuori dalla casa. Ad essere oggetto di discussioni è, soprattutto, il fatto che quest’anno Alfonso Signorini stia adoperando un comportamento davvero troppo indulgente nei confronti dei concorrenti e di quello che accade in casa. L’avvenimento che ha indignato maggiormente riguarda le dichiarazioni razziste fatte da Katia Ricciarelli contro Lulù Selassiè.

In molti, dunque, si sono riversati sui social per commentare quanto accaduto e per condannare completamente il comportamento del conduttore. Tra queste persone c’è anche Selvaggia Lucarelli. La donna ha detto:

“Signorini ha trasformato un reality in cui si discuteva delle dinamiche tra i concorrenti in un reality in cui si discute delle dinamiche tra lui, gli autori e, in ultimo, i concorrenti…”

La Lucarelli rincara la dose

In seguito, poi, ha posto l’accento sul fatto che pare che quest’anno vengano adottati due pesi e due misure, pertanto, la Lucarelli ha proseguito dicendo:

“Non conta più quello che succede nella Casa ma chi condannerà o assolverà con la sua doppia morale Signorini nella Casa…”

Insomma, parole decisamente forti e pungenti che, in men che non si dica, hanno fatto il giro del web. Moltissimi sono stati gli utenti che si sono trovati d’accordo con la protagonista dello sfogo. Su Twitter, infatti, sono davvero in molti i telespettatori stanchi del modo di condurre di Alfonso e non desiderano altro che vederlo andar via. Ad ogni modo, Signorini non ha replicato in nessun modo a queste accuse, almeno per il momento.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina