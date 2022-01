La diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip 6 è stata particolarmente difficile per Nathalie Caldonazzo. Infatti mentre tra gli altri concorrenti regna una pace apparente, lei è stata messa in discussione a più riprese, tanto che perfino i telespettatori da casa se ne sono resi conto. Cos’è successo?

Faccia a faccia Nathalie contro Katia

Alfonso Signorini sceglie di partire da quanto accaduto nella scorsa puntata del GF VIP 6, ripercorrendo in una clip quanto accaduto:

“Mi piace che continuate a rimanere sempre saldi nelle vostre impressioni. Mi piace anche che il clima sia molto più disteso”.

Ma lui sa che sotto sotto arde il fuoco, così interpella subito Nathalie Caldonazzo:

“Tu sei una trasparente che dice le cose in faccia, senza retropensieri. Tu dici che c’è la calma, però i pettegolezzi continuano. Perché?”

Nathalie risponde in modo molto diplomatico:

“Io personalmente sto respirando un’aria più rilassante, festosa, ci riavviciniamo educatamente. Ma sono rimasta un po’ spaesata quando qualcuno mi ha detto che ancora dei pettegolezzi c’erano. Si ribadivano cose che avevo detto in un confessionale che non erano state digerite”.

Ma immediata è la replica di Katia Ricciarelli che si sente punta nel vivo:

“Io ho sentito quello che ha detto Nathalie in confessionale. Come posso dimenticarlo? Alla mia età sentirmi dire che sono una vecchietta insoddisfatta perché non ha figli, non è giusto”.

Katia: Non mi va di passare per la vecchietta rancorosa con una vita triste

Nathaly: Beh, è ciò che traspariva dalle varie clip QUESTA GRANDISSIMA DONNA#GFvip — Paola. (@Iperborea_) January 10, 2022

La showgirl prova a scusarsi, ma la tensione è palpabile.

Nathalie contro Sonia Bruganelli

L’opinionista Sonia Bruganelli, rientrata dopo la vacanza a Dubai, mostra fin da subito di essere contrariata verso Nathalie e nasce un battibecco in diretta.

Sonia Bruganelli: Io penso che una persona come Nathalie che è entrata com’è entrata.. Nathalie: perché come sono entrata? Sonia: Sei entrata che sembrava non volessi mettere zizzania

Adriana Volpe si inserisce all’interno del battibecco e difende Nathalie. L’opinionista infatti è sempre aggiornata e interagisce tantissimo sui social:

“Ma ha detto la verità. Quella che tutti vedono. Le persone non guardano solo la diretta, ma seguono continuamente e sentono tutto”.

Adriana Volpe è convinta che tra le donne della casa non ci sarà pace, per lei “sono talmente opposte, diverse, con visioni diverse, che è ovvio che discuteranno“. Non ha torto. Infatti il pubblico da casa supporta Nathalie, tanto che perfino Antonella Elia durante la diretta fa un video per lei:

Nathalie contro Carmen

Un altro momento in cui Nathalie Caldonazzo si è trovata in una situazione di tensione è stato quando finalmente c’è stato il fatidico confronto con Carmen Russo. Nella scorsa puntata la showgirl aveva detto di essere stata invitata al matrimonio tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, ma non esser potuta andare. La ballerina e coreografa aveva affermato che lei non l’aveva invitata ed era impossibile l’avesse fatto il marito; ma Nathalie esterrefatta aveva risposto che addirittura Enzo Paolo Turchi le aveva telefonato prima di entrare nella casa per sostenere Carmen al televoto. La donna in confessionale le dà addirittura della “mitomane” e sostiene che si è inventata tutto.

Sinceramente non mi piace x niente di come voglio far passare la Caldonazzo non lo merita #gfvip #gfvipparty — pensieri78 (@pensieri78) January 10, 2022

Finalmente durante la serata arriva Enzo Paolo Turchi e fa chiarezza:

“Non ti ho mai telefonato. Ho mandato la foto di Carmen: “Sosteniamo Carmen”. Tu mi hai risposto: “Entro pure io”. E io ho risposto: “Mi fa molto piacere”. Poi mi avevi detto: “Ma non devi entrare anche tu?”. E invece io ti ho risposto: “Sono felice di stare a casa con Maria”. Finito. Riguardo al matrimonio, è successo nel 2015, abbiamo mandato a tutti l’invito del nostro matrimonio e mi faceva molto piacere se venivi, come tanti artisti con cui non avevamo un rapporto. Ma io non ti ho mai chiamato prima d’ora“.

Carmen Russo capisce cos’è successo e fa un piccolo tentativo di chiudere la faccenda, ma la freddezza è palpabile.

Nathaly non ha mai insinuato assolutamente nulla. L’invito l’ha ricevuto ed è stata contattata, con messaggi vocali, da Enzo Paolo, dal suo telefono. Ha confuso una telefonata con dei messaggi vocali, tutto qui! Il numero di Nathaly ce l’ha eccome. THE END #GFVIPParty #gfvip — Sam (@samy_figlio1) January 10, 2022

Sarà pochi minuti dopo però che le maschere verranno tolte. Finalmente infatti Alfonso Signorini chiude il televoto e comunica all’interno della Casa chi il pubblico abbia scelto come preferito tra le tre donne. A gran sorpresa di tutti è Nathalie Caldonazzo che stravince con il 63%. Per la prima volta Soleil Sorge non è la preferita del pubblico.

Quando lei afferma di esser stata “mutilata, denigrata e fucilata” e sentirsi soddisfatta per il voto del pubblico scoppia un putiferio. Manila Nazzaro non resiste e risponde: “Anche meno“. Ecco il video:

Ma Manila Nazzaro fa così l’ennesimo passo falso perché immediatamente tutto il web l’attacca:

Alla fine si scopre che #Manila è più arpia perfino della #Ricciarelli! Quanti pessimi esseri umani in questo #gfvip #VERGOGNA #GFVIPParty — bookstagre (@_bookstagre) January 10, 2022

Gli equilibri nella Casa del GF VIP 6 sono cambiati e Nathalie Caldonazzo è l’incarnazione del cambiamento che il pubblico chiede. Quanto durerà? Intanto per questa settimana è immune. Dopo si vedrà.