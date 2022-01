La puntata del Grande Fratello Vip 6 di lunedì sera ha visto un tentativo di riappacificazione tra Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge ad opera di Alfonso Signorini. Ma senza riuscire ad ottenere il risultato sperato. Che cos’è successo?

La storia tra Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo

Il conduttore del GF VIP 6 allontana i due ragazzi dai compagni per ripercorrere il loro rapporto. Le immagini di loro abbracciati scorrono sul led mentre Soleil e Manuel sono distanti l’uno dall’altra. Quando si arriva al momento in cui una settimana fa Manuel Bortuzzo nomina Soleil Sorge suggerendole di mettere più amore in ciò che fa, Alfonso Signorini chiede all’ex di Uomini e Donne: “Che cos’è successo?”

La ragazza ammette candidamente di non sapere come siano arrivati a questo punto e che la presenza di Lulù Selassié abbia influito perché “lei gli sta sempre addosso, lo soffoca”. Ma Manuel Bortuzzo che appare seccato da quel momento tra di loro, risponde:

“Mi reputo una persona in grado di riuscire a pensare con la propria testa e le proprie idee e non mi faccio influenzare da un rapporto d’amore. Io so che Soleil può arrivare dove ancora non è arrivata e voglio che lo tiri fuori. Tu il cuore ce l’hai e mi dispiace che non esca. Secondo me maschera questo suo lato che invece dovrebbe tirare fuori, i suoi occhi l’ho visti. Li ho visti con Alex, li ho visti con me, li ho visti in tante situazioni, in cui non ti appartiene il fatto di arrivare a spada tratta a dire un qualcosa”.

Soleil Sorge è senza parole. Alfonso Signorini dà ragione al nuotatore:

“Molte volte appare dall’esterno che Soleil sia un po’ imprigionata dal suo lato anticonformista, un po’ outsider”.

Ma la ragazza non ci sta e replica prontamente:

“Io non credo di essere imprigionata in nessun personaggio. Io sono abituata ad andare contro alle cose che non vanno. A me hanno disturbato degli atteggiamenti di Lulù”.

Lulù Selassié tra Manuel e Soleil

Il presentatore Alfonso Signorini richiama allora Lulù Selassié e chiede che Soleil parli guardandola negli occhi e lei continua:

“A me hanno infastidito gli atteggiamenti di Lulù, ma non quelli di Manuel. Comunque l’arroganza e la presunzione, il modo di lamentarsi costantemente e la maleducazione, sono tutte cose che mi hanno infastidito di Lulù”.

La princess Selassié si difende e ricorda che è stata ferita anche lei, appoggiata da Alfonso Signorini, fa presente che manco lei era felice quando discutevano e non ha mai allontanato Bortuzzo da Soleil o da chiunque altro. La situazione si conclude con una pace apparente.

Ma apparente appunto perché poi, al momento delle votazioni, Soleil Sorge implacabilmente viene nominata da entrambi con sua grande delusione. La pace al GF VIP 6 non ci sarà mai.

Nel confronto tra Manuel e Soleil c'è anche spazio per Lulù: il loro dissidio viene affrontato con lucidità… ma siamo ancora molto lontani dal poterle definire potenzialmente amiche. #GFVIP pic.twitter.com/ncaWuCG3oj — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 10, 2022