Al web non sfugge nulla e i telespettatori del Grande Fratello Vip 6 sono attentissimi a quello che accade. L’hanno dimostrato anche questa volta. Infatti, sono stati loro a scoprire che Manila Nazzaro non ha rispettato il regolamento nella diretta di ieri sera. Che cos’è successo?

Manila Nazzaro avrebbe dovuto mantenere il silenzio

Le nomination che avvengono devono restare segrete ai concorrenti che le fanno dopo nel confessionale. È una regola. Ma Manila Nazzaro non l’ha rispettata. Ieri dopo che sono state fatte le nomination palesi nella stanza, prima che le persone con l’immunità votassero in confessionale, ha spifferato tutto a Katia Ricciarelli. In questo modo la cantante ha potuto sapere la situazione prima di votare lei stessa. Ecco il video incriminante:

MANILA NON RISPETTA IL REGOLAMENTO E SVELA LE NOMINATION A KATIA PRIMA CHR FACCIA LA NOMINATION. Dovrebbe essere in nomination immediata per questo. #FUORIKATIA #fuorimanila fate girare! #gfvip #jeru #fuorisoleil pic.twitter.com/EPKfnWuuXq — nay (@nayvaofficial) January 11, 2022

Che cosa deciderà di fare il Grande Fratello a riguardo? Verranno presi provvedimenti? Finora vige l’assoluto riserbo. Ma regolamento imporrebbe che Manila Nazzaro venisse ammonita in qualche modo, anche mandandola immediatamente al televoto insieme agli altri nominati (Soleil, Federica e Carmen).

