Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? La prima a finire al televoto di venerdì è stata Carmen Russo, votata da Nathaly Caldonazzo in qualità di vincitrice del televoto dell’ultima settimana che la vedeva opposta a Carmen e a Soleil Sorge. La vittoria di Nathaly non è stata presa benissimo – per usare un eufemismo – dal gruppo capitanato da Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, mentre sono arrivati grandi complimenti da parte del resto degli inquilini, su tutti Jessica e Lulù Selassiè.

Carmen, che non si aspettava di vedere Nathaly trionfare al televoto, si è detta comunque contenta per aver rivisto poco prima il marito Enzo Paolo Turchi, entrato nella casa per fare chiarezza sul matrimonio-gate scoppiato in settimana dopo le confessioni della stessa Caldonazzo.

Nathaly, appena eletta preferita dal pubblico, ha deciso di condannare al televoto Carmen. E siamo certi che la decisione continuerà a far discutere… #GFVIP pic.twitter.com/XZSvnWzI9P — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 10, 2022

Insieme a Nathaly, gli altri immuni alle nomination della serata di ieri sono stati Gianmaria Antinolfi, Alessandro Basciano, Katia Ricciarelli, Jessica e Lulù Selassié. Non hanno invece espresso la loro preferenza le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che con ogni probabilità torneranno a nominare il loro preferito dalla prossima puntata.

Gianmaria, Alessandro, Jessica, Lulù e Katia sono i preferiti per gli abitanti della Casa. A loro si aggiunge Nathaly, preferita dal pubblico. Le nostre opinioniste non esprimeranno invece la loro preferenza per questa settimana. #GFVIP pic.twitter.com/sPlLo3C465 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 10, 2022

Chi è finito in nomination ieri sera al Grande Fratello Vip 6?

Oltre a Carmen Russo, sono finiti in nomination Federica Calemme e Soleil. La meno votata della puntata di venerdì sarà la nuova eliminata del Grande Fratello Vip.

Tutto lascia credere che a dire addio al reality sarà Federica, che a parte qualche inquadratura durante le docce giornaliere e un bacio neanche troppo convinto dato a Gianmaria non ha lasciato il segno da quando è entrata nella casa.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Carmen, Federica e Soleil. #GFVIP pic.twitter.com/ydbgo483kg — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 11, 2022

E se è vero che Soleil ha perso il suo primo televoto da quando è iniziato il Grande Fratello Vip dallo scorso settembre, è altrettanto vero che è inimmaginabile una sua uscita in un televoto dove figura anche il nome di Federica. Qualcosa poi ci dice che il personaggio della Sorge verrà rivitalizzato dall’imminente ingresso di Delia Duran, che diventerà una nuova concorrente a tutti gli effetti a partire dalla puntata di venerdì.

Per concludere, ecco chi ha nominato chi:

Carmen nomina Federica

Miriana nomina Soleil

Davide nomina Federica

Sophie nomina Manuel

Manuel nomina Soleil

Valeria e Giacomo nominano Davide

Manila nomina Federica

Barù nomina Federica

Soleil nomina Miriana

Giucas nomina Manila

Federica nomina Carmen (nomination annullata perché Carmen era già al televoto)

Katia nomina Federica

Lulù nomina Soleil

Alessandro nomina Federica

Nathaly nomina Manila

Jessica nomina Soleil

Gianmaria nomina Soleil

Ricordiamo che la meno votata venerdì sarà eliminato dal Grande Fratello Vip. A noi non resta che darvi appuntamento a venerdì prossimo, quando andrà in onda una nuova puntata del GF VIP 6.