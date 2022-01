Le ultime news dalla casa del Grande Fratello Vip 6 fanno riferimento alla puntata di lunedì 10 gennaio. Di seguito le ultime notizie sulla trentatreesima diretta in onda in prima serata su Canale 5.

Chi ha vinto il televoto in positivo e ottenuto l’immunità? Chi è finito in nomination? Ecco il riassunto di quanto è successo e i video più importanti.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si apre con Alfonso Signorini che mostra al pubblico da casa il tweet postato da Adriana Volpe prima della diretta, con il quale la showgirl esprimeva tutta la propria felicità per il ritorno di Sonia Bruganelli in studio.

Il bentornato a Sonia dall'account twitter di Adriana… ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/vtbhrloZS7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 10, 2022

In seguito Alfonso si collega con la camera d’albergo dove Delia Duran sta trascorrendo la quarantena obbligatoria prima di entrare nella casa del Grande Fratello. La modella e attrice venezuelana varcherà la porta rossa nella prossima puntata in onda venerdì.

Delia trascorre la sua quarantena meditando… le basterà per affrontare l'avventura nella Casa e la convivenza con qualcuno… in particolare? 🧘🏻‍♀️ #GFVIP pic.twitter.com/SG00bowYsx — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 10, 2022

In attesa dell’arrivo di Delia, all’interno della casa si respira un clima che sa tanto di calma apparente. Non tutti credono all’armistizio firmato in diretta venerdì scorso dopo la lavata di capo del conduttore, e la conferma arriva dalle prime scintille tra Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo.

Calma apparente: confirmed. Toni tranquilli ma tra Nathaly e Katia non sembra essere tornato tutto a posto… #GFVIP pic.twitter.com/DJabP2Maqq — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 10, 2022

Tra i tanti rapporti in evoluzione nel corso delle ultime settimane c’è anche quello tra Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge. Se nella prima parte del programma i due avevano stretto un rapporto di sincera amicizia, oggi la distanza è palpabile. Manuel spiega che a portarlo a fare uno, due, tre passi indietro sono stati alcuni atteggiamenti ripetuti nel tempo dall’influencer, a cui rinnova il consiglio di dare più amore nei confronti del prossimo. E Lulù Selassié, la fidanzata del nuotatore, non c’entra nulla stavolta.

Nel confronto tra Manuel e Soleil c'è anche spazio per Lulù: il loro dissidio viene affrontato con lucidità… ma siamo ancora molto lontani dal poterle definire potenzialmente amiche. #GFVIP pic.twitter.com/ncaWuCG3oj — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 10, 2022

È arrivato il momento della prima sorpresa della serata. Alfonso Signorini invita Giucas Casella a raggiungere il giardino, dove ad attenderlo trova Valeria, la compagna di una vita: i due stanno insieme da 41 anni ma non si sono mai sposati. L’occasione è di quelle ghiotte e Giucas non se la fa scappare: dopo essersi inginocchiato sul tappeto rosso chiede a Valeria di sposarlo. La risposta: cip cip cip cip cip cip. No, a parte gli scherzi, la donna – che nella vita reale è una doppiatrice di successo – accetta quella che ormai è la terza proposta di matrimonio arrivata da Giucas.

E dopo una storia d’amore che dura da più di 40 anni, si torna a parlare della chimica artistica che legava Soleil e Alex Belli nella casa del Grande Fratello. Lo spunto lo offre una chiacchierata di Giacomo Urtis in confessionale, durante la quale il chirurgo estetico più famoso della televisione italiana sostiene come Alex e Delia si siano lasciati, aprendo uno scenario stuzzicante per l’amica Sole.

Quindi Alex e Soleil "sono entrati nel vivo di questa amicizia"? cit. #GFVIP pic.twitter.com/N4rbaAFp1e — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 10, 2022

A sorpresa però arriva la replica piccata di Delia Duran dall’albergo: la donna, stufa dei continui post di suo marito rivolti all’amica speciale, rompe clamorosamente con Alex in diretta, annunciando una pausa di riflessione. Di fatto, venerdì prossimo la ragazza entrerà nella casa del Grande Fratello da persona libera. E Alex, come era facile immaginare, non la prende benissimo.

Voltando pagina, Alfonso Signorini invita Valeria Marini in super led: è qui che la showgirl di origini sarde rivive un particolare periodo della sua vita, mostrando al pubblico il lato più autentico e sincero. La commozione è palpabile, con il conduttore che ne approfitta per rinnovare tutta la propria stima nei confronti della donna.

Valeria è una donna che ha sempre vissuto di passioni e d'amore… ma il suo cuore ha sofferto tanto per le sue storie passate. #GFVIP pic.twitter.com/9ijxCfzgdx — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 10, 2022

E dopo le lacrime per la storia di Valeria, si procede con la risoluzione del matrimonio-gate. Enzo Paolo Turchi è in giardino per chiarire una volta per tutte le parole di Nathaly, che affermava come avesse ricevuto l’invito per le loro seconde nozze del 2015 e una telefonata dall’uomo poco prima che entrasse nella casa. Enzo Paolo ammette di aver inviato un vocale alla donna prima del suo ingresso dello studio, ma solo per incoraggiare Carmen. Alla fine si scopre poi che Nathaly aveva sì ricevuto l’invito anche per il matrimonio, ma soltanto tramite messaggio.

La verità di Enzo Paolo sul MatrimonioGate… faccia a faccia con Nathaly. #GFVIP pic.twitter.com/aKpA0xDQNS — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 10, 2022

Nel finale di puntata, prima di conoscere gli immuni della casa e le nuove nomination, Alfonso Signorini legge ai vipponi il verdetto del televoto settimanale che vedeva protagoniste Carmen Russo, Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge. A sorpresa, la preferita del pubblico da casa è Nathaly: è la prima volta che Soleil perde un televoto dall’inizio del programma. Che il vento sia cambiato?

Il pubblico ha deciso che la preferita è… Nathaly! #GFVIP pic.twitter.com/kZfhGiGXO2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 10, 2022

A noi non resta che darvi appuntamento a venerdì prossimo, con una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Per conoscere chi sarà al televoto venerdì, date un’occhiata al nostro articolo sulle nomination della puntata di ieri sera.