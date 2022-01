Nella puntata di venerdì 14 gennaio del Grande Fratello Vip 6 i vip a rischio eliminazione sono Carmen Russo, Soleil Sorge e Federica Calemme. Il concorrente meno votato sarà il quattordicesimo eliminato del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Durante la puntata di venerdì prossimo entrerà in scena anche un pezzo da novanta come Delia Duran. La modella venezuelana, in collegamento nella puntata di ieri sera dall’albergo dove sta ultimando il periodo di quarantena obbligatorio, ha dato spettacolo insieme al marito Alex Belli, seduto nel parterre dei vipponi eliminati di quest’edizione. Prima ha lasciato intendere che il suo rapporto con Soleil Sorge potrebbe essere diverso da quelli che molti si immaginano, in seguito ha ufficializzato la pausa di riflessione con Alex. Quest’ultimo, colpito e affondato dalle parole della moglie, nel finale di puntata ha lasciato lo studio (lo stesso ha fatto Delia abbandonando il collegamento dalla camera dell’hotel dove sta soggiornando da venerdì scorso).

Tornando a noi, ecco i risultati dei sondaggi online sul televoto della puntata del 14 gennaio 2022 del Grande Fratello Vip: scopriamo insieme chi è il concorrente meno votato dal pubblico e dunque a rischio eliminazione.

Grande Fratello Vip 6, eliminato 14 gennaio: i risultati dei sondaggi

I sondaggi sul televoto della prossima puntata del Grande Fratello Vip in onda il 14 gennaio vedono a sorpresa in vantaggio Federica Calemme, mentre in ultima posizione Carmen Russo. Nel momento in cui vi scriviamo è disponibile soltanto il sondaggio del portale Forumfree, mentre restiamo in attesa di conoscere le percentuali anche del sondaggio che sarà indetto nel corso delle prossime ore sul sito RealityHouse. Il primo risultato è comunque significativo: non solo Soleil ha perso il televoto contro Nathaly, che ha di fatto consegnato l’immunità alla new entry del reality, ma rischia di essere superata anche da Federica, una ragazza che da quando ha varcato la porta rossa si è fatta notare più per i suoi silenzi che per altro.

Di seguito le percentuali esatte del sondaggio di Forumfree sulla concorrente meno votata nel televoto eliminatorio di venerdì prossimo:

Federica Calemme: 51,69%

Soleil Sorge: 36,47%

Carmen Russo: 11,85%

Non sappiamo ancora se venerdì Federica si salverà realmente o meno, ma nell’eventualità riuscisse a restare nella casa il gruppetto formato da Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Davide Silvestri e la stessa Soleil dovrebbe cominciare a porsi più di una domanda. Dopo il successo di Nathaly all’ultimo televoto settimanale e l’acclamazione a sorpresa per Federica in queste prime ore di televoto, è chiaro che i sostenitori di Gianmaria Antinolfi, Barù, Miriana Trevisan, Jessica e Lulù Selassié si siano coalizzati per sovvertire le sorti del reality show, fino a qualche settimana fa in mani salde della ex di Luca Onestini.

E le colpe non possono nemmeno ricadere sempre e solo su Katia Ricciarelli o sull’atteggiamento di Manila Nazzaro, che puntata dopo puntata continua a perdere consensi (anche alla luce dell’uscita infelice di ieri dopo il successo di Nathaly al televoto contro le amiche Soleil e Carmen). Il pubblico evidentemente la pensa come Manuel Bortuzzo: nella prima parte del programma Soleil ha forse esasperato un po’ troppo certi comportamenti, e senza più lo scudo di Alex Belli è svicolata ancora più in basso. Dall’altra parte, è se vogliamo la grande rivincita delle principesse d’Etiopia, determinate ad arrivare fino in fondo per firmare quella che si preannuncia come la sorpresa più piacevole di questa sesta edizione. Delia Duran permettendo, ovvio che sì.

Prima di salutarvi, ricordiamo che l’appuntamento con la prossima puntata del Grande Fratello Vip 6 è fissato per venerdì 14 gennaio, quando la meno votata tra Carmen Russo, Federica Calemme e Soleil Sorge dovrà abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello.