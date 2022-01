Ieri sera Delia Duran ha lasciato Alex Belli durante la diretta del Grande Fratello Vip 6. A scatenare la furia della donna è stato l’atteggiamento di Alex nei confronti di Soleil, perché nonostante sia fuori dalla casa ormai da mesi, continua a seguire le vicende e scrivere tweet dedicati a lei.

Umiliata dai commenti delle altre concorrenti del GF VIP che nelle clip sostenevano quanto fosse scorretto il comportamento di Belli nei suoi confronti, ha attirato l’attenzione del presentatore Alfonso Signorini così:

“Alfonso, vi posso dare un news flash? Ci sono stati alti e bassi a prescindere da tutto, io mi sono presa una pausa con Alex perché continuavamo a litigare e continuava imperterrito a dirci delle brutte cose. Ho deciso di prendere il mio spazio e di riflettere perché mi sono rotta le scatole di tutte queste storie”.

Delia Duran si infuria in diretta

Alex Belli non dice nulla, la lascia parlare, ma lei si infuria sempre di più:

“Lui continua a nominare Soleil, a pensarla, a scriverle. Non è tanto l’amicizia, ma è che lui continua a scriverle. Ciccio fatti un esame di coscienza, vai per la tua strada che io vado per la mia. Bye Bye”

Belli non si lascia turbare e le risponde:

“Guardami bene a me. Occhio a quello che fai perché poi non si torna più indietro”.

Il teatrino continua insomma e gli utenti del web non ci credono:

La commedia Delia Alex non ha mai fine… ora sono in pausa uno show peggio del circo #gfvip — Martina (@Martina96699489) January 10, 2022

Soleil prima illusa poi delusa

Soleil Sorge nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 6 ha attraversato alti e bassi. Alfonso Signorini le mostra come Alex Belli la segua anche a distanza, il suo tweet pochi minuti dopo che lei ha parlato di lui, e la vicinanza che ancora c’è, nonostante sia fuori dalla casa.

Soleil appare contenta e curiosa e finalmente quando riesce a parlare direttamente con Alex in studio gli chiede quale sia la sua situazione con Delia. Lui risponde: “in sospensione“. E lei gioisce visibilmente.

Quindi Alex e Soleil "sono entrati nel vivo di questa amicizia"? cit. #GFVIP pic.twitter.com/N4rbaAFp1e — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 10, 2022

Ma altre delusioni aspettano Soleil in questa puntata perché per la prima volta non è la preferita del pubblico. Nathalie Caldonazzo la scalza con la percentuale del 63%, un record. Fino a quel momento non era mai successo.

Soleil vuole uscire dalla casa

Dopo la diretta Soleil Sorge accusa il colpo e passa il tempo avvolta nella delusione, mentre dice all’amica Manila Nazzaro:

“Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più. Comunque io mi sa che faccio campagna elettorale per farmi uscire fuori questa settimana, perché qua dentro non ce la faccio più. Perché non devo dirlo? Questo è quello che penso ti giuro”.

L’amica cerca di rincuorarla e convincerla a restare, ma Soleil non ne è convinta. Chissà cosa farà quando venerdì vedrà arrivare Delia Duran dentro la casa. Se ne andrà davvero?

Pensate essere Delia ed entrare per fare teatrini, quando magari esce Soleil non può vedere cosa fa fuori con Alex, per poi vederla in puntata a fare l'opinionista aggiunta, sempre protagonista. Ma voi tenete dentro Federica, che crea sicuramente più dinamiche#gfvip — Forduffo (@forduffo) January 11, 2022